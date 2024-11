Napoli, Gaetano in uscita per cercare più minutaggio in un’altra squadra (CorSport)

Piaceva all’Empoli e al Parma, discorsi poi sospesi prima della partita con la Salernitana e della partenza per Riyad.

Il calciomercato in entrata del Napoli probabilmente si chiuderà con l’arrivo di Perez. Sul fronte uscite, si lavora per Gaetano. Il centrocampista del Napoli vorrebbe più spazio.

Gaetano cerca più minutaggio in un’altra squadra

Il “Corriere dello Sport” scrive:

“Si lavora anche all’uscita di Gianluca Gaetano, legittimamente ambizioso e alla ricerca di una soluzione che possa consentirgli di avere più spazio di quello ricavato finora in azzurro: piaceva all’Empoli e al Parma, discorsi poi sospesi prima della partita con la Salernitana e della partenza per Riyad“.

In vista della sfida di domani all’Olimpico tra la Lazio e il Napoli, il Messaggero ha analizzato la posizione di Raspadori che, complice la squalifica di Simeone e l’assenza di Osimhen dovrebbe giocare titolare. Per lui sarà l’occasione di mettersi in mostra in vista dell’Europeo, ma Sarri spera che non colga questa occasione proprio contro di loro

L’occasione di Raspadori

“Raspadori è l’ombra di Ciro in nazionale. Spalletti in attesa di vedere se l’attaccante della Lazio tornerà su livelli elevati, sta studiando Scamacca (in continuo saliscendi), Kean (appena partito per Madrid), Retegui (al rientro con il Genoa) e, appunto, il numero 81 del Napoli che con l’arrivo di Mazzarri è retrocesso anche alle spalle di Simeone. La squalifica del Cholito gli garantirà un poto da titolare all’Olimpico ma se il successore di Garcia continuerà a puntare sul 3-4-3 è difficile che Raspsdori possa trovare grandi spazi. Europei a rischio? Probabilmente no perché con lui il ct ha vinto uno scudetto a Napoli, però ogni occasione va sfruttata. La speranza di Sarri è che non lo faccia proprio all’Olimpico dove è molto atteso l’altro vice Immobile, il Taty”

