Sky conferma: è Pioli il nome forte per la panchina del Napoli

De Laurentiis vuole basare la programmazione sul triennio e per il presidente Pioli dà garanzie da questo punto di vista

Secondo quanto comunicato da Massimo Ugolini, inviato Sky molto vicino al Napoli, Pioli è il nome forte delle ultime ore per la panchina azzurra. Prenderebbe il posto di Calzona. De Laurentiis vuole mettere a punto un progetto lungo tre anni e l’attuale tecnico del Milan sembra l’uomo giusto. Non Conte quindi e nemmeno Gasperini. Sullo sfondo rimane Italiano.

Il futuro della panchina del Napoli è in bilico

Le parole di Massimo Ugolini:

«Un anno fa si festeggiava lo scudetto. Tante cose sono cambiate in peggio. Bisogna pensare al futuro e in maniera positiva. Aritmeticamente il Napoli può conquistare ancora un posto in Europa, dovrà farlo a cominciare da Udine. Calzona prepara una partita importante con il ricordo indelebile della conquista del terzo scudetto. Stride l’immagine che dà oggi Napoli, città straordinaria addobbata a festa un anno fa. Quegli addobbi oggi sono spariti, restano i murales. Adesso bisogna pensare alla programmazione. Il futuro della panchina del Napoli è in bilico. Il nome forte delle ultime ore è Pioli, De Laurentiis vuole basare la programmazione sul triennio e per il presidente Pioli dà garanzie da questo punto di vista».

De Laurentiis ha scelto Pioli e ha l’accordo verbale. Ha deciso dopo il no di Conte (Repubblica)

È Pioli l’uomo scelto da De Laurentiis. Sarà lui il nuovo allenatore del Napoli. Al termine della stagione lascerà il Milan e si trasferirà a Castel Volturno. Dopo settimane di trattative, c’è l’accordo verbale per un biennale con opzione per il terzo anno. Lo scrive Repubblica.

“Il Napoli ha scelto Stefano Pioli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha virato con decisione sull’attuale tecnico del Milan che al termine della stagione lascerà la panchina rossonera dopo stagioni importanti, con tanto di scudetto e semifinale Champions raggiunta. Dopo aver provato in tutti i modi a portare Antonio Conte sulla panchina azzurra, con il tecnico salentino che non ha mai aperto realisticamente all’ipotesi, De Laurentiis ha deciso per Pioli. I contatti con l’entourage del 58enne tecnico di Parma vanno avanti da settimane e nelle ultime ore è arrivato anche l’accordo verbale per un biennale con opzione per la terza stagione. La candidatura di Vincenzo Italiano si è raffreddata, Pioli ha battuto tutta la concorrenza“.

