Il ritorno tra i pali di Courtois dopo un calvario cominciato ad agosto (El Paìs)

Titolare contro il Cadice. Prima si è rotto il crociato (l’infortunio più tenuto dai calciatori), poi il menisco. Oggi il Madrid potrebbe vincere la Liga

Courtois ritorna in campo. Il portiere del Real Madrid partirà titolare contro il Cadice, partita che può consegnare ufficialmente la vittoria della Liga ad Ancelotti. Se i Blancos vincono, e il Barcellona non conquista i tre punti (Girona-Barcellona alle 18:30), allora il campionato sarà del Real.

La partita contro il Cadice fornisce ad Ancelotti al possibilità di testare la condizione di Courtois. Era già rientrato tra i convocati martedì contro il Bayern Monaco, oggi partirà titolare. Come scrive El Pais, quello del belga è stato un vero calvario.

Il ritorno di Courtois quasi un’anno dopo

“Dopo essersi rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro il 10 agosto 2023 e il menisco interno del destro il 19 marzo, ora Thibaut Courtois è tornato, giusto in tempo per la Liga in campo. Oggi sarà titolare in casa contro il Cadice. I Blancos hanno bisogno di vincere e che il Barcellona perda. A una settimana dal suo 32esimo compleanno, il belga sta tornando dal più duro infortunio della sua carriera, quello più temuto dai calciatori, a cui si è aggiunto il problema al menisco dell’altra gamba quando stava per guarire dal crociato”. Courtois “ha subito un’asportazione dell’area danneggiata del menisco. Il dottor Diego García-Germán ha chiarito che «le conseguenze della rimozione di un menisco sono, soprattutto, a medio e lungo termine».”

Quello di oggi potrebbe essere un test per capire se Courtois può giocare la semifinale di ritorno di Champions contro il Bayern.

Il punto di vista di El Mundo:

“Gli infortuni hanno lasciato Courtois fuori per quasi un’intera stagione“. Per il belga, “con un campionato già concluso, l’unico appuntamento disponibile è l’ipotetica finale di Champions League, visto che aveva già escluso la sua presenza agli Europei“.

Ancelotti: «Non mi era mai capitato di avere una stagione con solo due sconfitte»

Carlo Ancelotti in conferenza nella sala stampa del Real Madrid prima della partita contro il Cadice al Santiago Bernabéu. Il tecnico italiano ha analizzato la situazione attuale dei Blancos.

Courtois ritornerà tra i pali? La risposta di Ancelotti:

«Sta bene. Domani giocherà dopo tanto tempo. Per noi è una buona notizia che sia tornato, come quando è tornato Militão. Può dare il suo contributo. Sta bene, siamo tutti contenti del suo ritorno. La partita che abbiamo in mente è mercoledì contro il Bayern. La giocherà Lunin e poi vedremo».

