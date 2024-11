Napoli, per l’attacco c’è anche Bonny del Parma: costa cinque milioni (Gazzetta)

Artefice della promozione del Parma, il francese classe 2003 ha realizzato 4 gol e 10 assist con i ducali

Il Napoli ha segnato sul proprio taccuino il nome di Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante del Parma. Lo scrive la Gazzetta.

“La rivoluzione si avvicina e non colpirà soltanto l’undici titolare. Il Napoli dovrà rivedere anche le rotazioni, gli uomini in uscita dalla panchina. E in attacco il Napoli cambierà molto: via Osimhen, come già noto da tempo, ma insieme a Victor partirà anche Giovanni Simeone – su cui si sta già muovendo la Lazio ma non solo – e anche il futuro di Giacomo Raspadori non sembra così scontato. Intanto, al club azzurro è stato proposto Ange-Yoan Bonny, 20enne centravanti del Parma, fresco di vittoria del campionato di Serie B”.

Chi è Bonny?

Il 20enne francese è un profilo interessante anche se sotto porta mostra alcune lacune: ha segnato appena quattro reti. Si distingue invece per dribbling, velocità, per capacità di giocare spalle alla porta e mandare i compagni in rete. Dotato di buona sensibilità tecnica. Ha esordito con il Châteauroux il 31 ottobre 2020 contro il Nancy in Ligue 2. Il 31 agosto 2021 si è trasferito al Parma, in Serie B, con cui ha conquistato la promozione in Serie A.

“Un punto di riferimento prezioso per i compagni: nel 4-3-3 di Pecchia, il francese classe 2003 è stato fondamentale per mandare in rete soprattutto gli esterni offensivi. È stato lui a firmare il gol che ha regalato l’aritmetico ritorno in Serie A dopo tre anni. Costa intorno ai cinque milioni, ma il Napoli ha anche tanti giovani eventualmente da inserire nell’affare, magari da girare in prestito gli emiliani“.

Sky conferma: è Pioli il nome forte per la panchina del Napoli

Secondo quanto comunicato da Massimo Ugolini, inviato Sky molto vicino al Napoli, Pioli è il nome forte delle ultime ore per la panchina azzurra. Prenderebbe il posto di Calzona. De Laurentiis vuole mettere a punto un progetto lungo tre anni e l’attuale tecnico del Milan sembra l’uomo giusto. Non Conte quindi e nemmeno Gasperini. Sullo sfondo rimane Italiano.

«Un anno fa si festeggiava lo scudetto. Tante cose sono cambiate in peggio. Bisogna pensare al futuro e in maniera positiva. Aritmeticamente il Napoli può conquistare ancora un posto in Europa, dovrà farlo a cominciare da Udine. Calzona prepara una partita importante con il ricordo indelebile della conquista del terzo scudetto. Stride l’immagine che dà oggi Napoli, città straordinaria addobbata a festa un anno fa. Quegli addobbi oggi sono spariti, restano i murales. Adesso bisogna pensare alla programmazione. Il futuro della panchina del Napoli è in bilico. Il nome forte delle ultime ore è Pioli, De Laurentiis vuole basare la programmazione sul triennio e per il presidente Pioli dà garanzie da questo punto di vista».

