Roma, insulti razzisti ad Abraham per il gol divorato contro il Bayer Leverkusen (CorSport)

Il 2-0 dell’Olimpico tra Roma e Bayer Leverkusen non lascia sperare bene per il ritorno della semifinale di Europa League. Eppure la Roma ha avuto diverse occasioni per raddrizzare la partita. L’ultima quasi al triplice fischio finale. Capita sulla testa di Tammy Abraham, tornato al gol contro il Napoli dopo il lungo infortunio. Il 2-1 poteva essere un risultato incoraggiante in vista del ritorno. L’inglese però sbaglia clamorosamente spedisce la palla sopra la traversa. Errore imperdonabile per i tifosi. Alcuni di essi però sono andati oltre il tifo e hanno riempito di insulti razzisti l’ultimo contenuto sociale del calciatore.

Insulti razzisti contro Abraham

A dare luce a questo ennesimo triste episodio è il Corriere dello Sport.

“L’errore di Tammy Abraham nel finale del match contro il Bayer Leverkusen ha scatenato la reazione dei tifosi giallorossi. Il centravanti inglese ha mandato clamorosamente sopra la traversa un colpo di testa ravvicinato, fallendo l’occasione di realizzare il gol della speranza e questo, evidentemente, è bastato per parlare di “scimmia che deve morire” e altri insulti di questo folle tenore“.

Sono arrivati anche alle minacce:

“Sui social, numerosi pseudo tifosi si sono scatenati contro di lui, riempiendolo di insulti ed arrivando a vere e proprie minacce, o auguri, di morte. Tanto da spingere il centravanti giallorosso a limitare i commenti sui suoi post“.

Un tifoso dell’Atalanta arrestato per razzismo a Marsiglia (VIDEO)

C’è un tifoso dell’Atalanta in stato di fermo a Marsiglia, accusati atti di razzismo allo stadio durante l’andata della semifinale di Europa League. Ci sono vari video che girano in rete che inchiodano almeno un paio di ultras dell’Atalanta mentre fanno saluti nazisti o versi della scimmia.

Il questore della Bouches du Rhône ha annunciato l’arresto di uno di loro. “L’autore è stato arrestato, messo in custodia di polizia e sarà assicurato alla giustizia”, ​​si legge in un della Questura post su X. La prefettura ha annunciato di aver contattato il pubblico ministero per esaminare i fatti. Benoît Payan, sindaco di Marsiglia ha commentato così: “Condanno fermamente il comportamento di alcuni tifosi italiani durante Marsiglia-Atalanta. È intollerabile e indegno. Il razzismo non ha posto né in uno stadio né fuori”.

