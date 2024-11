Rinnovo Kvaratskhelia, De Laurentiis e agente si sono già visti dopo la Roma (CorSport)

Presente anche il papà di Kvara. Sul tavolo la possibilità di inserire una clausola stile Osimhen. L’obiettivo è definire prima dell’Europeo

Sul Corriere dello Sport si parla del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Dopo la partita contro la Roma è andato in scena un’incontro tra De Laurentiis e l’agente di Kvara. Presenti anche Chiavelli e il papà del calciatore. La volontà di entrambi le parti è di continuare insieme. Kvara vorrebbe inserire nel rinnovo una clausola Osimhen. Si punta a chiudere il discorso prima dell’Europeo.

Il Napoli e Kvaratskhelia hanno ricominciato a dialogare

Scrive il CorSport:

“Il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia hanno ricominciato a dialogare, a scambiarsi domande, offerte e richieste: nei giorni scorsi, precisamente nei pressi della partita con la Roma, è andato in scena un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Mamuka Jugeli, l’agente di Kvara. La scadenza è ancora lontana, è datata 30 giugno 2027, ma Kvaratskhelia e il suo entourage aspirano già da un po’ a un incremento dello stipendio attestato per il momento intorno al milione e mezzo a stagione. L’incontro dei giorni scorsi, comunque, ha riaperto il fronte: da un lato De Laurentiis e Chiavelli, dall’altro Jugeli e a quanto pare anche Badri Kvaratskhelia, il padre di Khvicha. Sul tavolo, al di là dell’incremento dell’ingaggio, anche la possibilità di inserire una clausola stile Osimhen. Per il momento Jugeli ha lasciato Napoli con una serie di punti fermi, acquisiti e rilanciati, e con il quadro sicuramente più chiaro: le parti si rivedranno presto. Entro la fine di maggio: l’obiettivo è definire prima dell’Europeo. E dell’inizio della ricostruzione“.

Il Barcellona guarda con interesse

Sullo sfondo il Barcellona, interessato al georgiano. Ma come segnale il quotidiano, “il Barça ha una condizione economico-finanziaria non esattamente florida e dunque molto ma molto difficilmente potrebbe soddisfare la valutazione del giocatore secondo i parametri del Napoli: 120, 130, di certo molto oltre i 100 milioni di euro“.

