De Laurentiis ha scelto Pioli e ha l’accordo verbale. Ha deciso dopo il no di Conte (Repubblica)

Intesa per un biennale. Artefice dell’operazione è il ds Manna che peraltro è ancora della Juventus

È Pioli l’uomo scelto da De Laurentiis. Sarà lui il nuovo allenatore del Napoli. Al termine della stagione lascerà il Milan e si trasferirà a Castel Volturno. Dopo settimane di trattative, c’è l’accordo verbale per un biennale con opzione per il terzo anno. Lo scrive Repubblica.

Pioli sarà il nuovo allenatore del Napoli

Scrive il quotidiano:

“Il Napoli ha scelto Stefano Pioli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha virato con decisione sull’attuale tecnico del Milan che al termine della stagione lascerà la panchina rossonera dopo stagioni importanti, con tanto di scudetto e semifinale Champions raggiunta. Dopo aver provato in tutti i modi a portare Antonio Conte sulla panchina azzurra, con il tecnico salentino che non ha mai aperto realisticamente all’ipotesi, De Laurentiis ha deciso per Pioli. I contatti con l’entourage del 58enne tecnico di Parma vanno avanti da settimane e nelle ultime ore è arrivato anche l’accordo verbale per un biennale con opzione per la terza stagione. La candidatura di Vincenzo Italiano si è raffreddata, Pioli ha battuto tutta la concorrenza“.

Per il Corsport invece è Gasperini il prescelto da De Laurentiis

Questa mattina diversi giornali davano Pioli come il prescelto da De Laurentiis. Tranne il Corriere dello Sport, secondo cui il prossimo allenatore del Napoli sarebbe Gasperini:

Gian Piero Gasperini resta in cima alla lista di De Laurentiis. Quella solita, famigerata e invisibile, ben custidita nel taschino interno della giacca fantasma: ovvero, il presidente è blindatissimo sulla questione del prossimo tecnico del Napoli. Sta gestendo l’affaire in assoluta segretezza insieme con il nuovo responsabile in pectore dell’area sportiva, Giovanni Manna, in attesa che l’incarico diventi anche ufficiale.

Il Gasp è un vecchio pallino, un’antica passione di Adl; e poi ci sono Stefano Pioli e Vincenzo Italiano sempre lì, nell’elenco di un futuro da costruire. La rifondazione che profuma di rivoluzione. Tre uomini e una variabile, a sorpresa, indomabile e incontrollabile fino a che non diventerà un capitolo definitivamente chiuso: Antonio Conte, certo. Che resta defilato, sullo sfondo, come un’ombra ma comunque presente. Libero da impegni in questo momento.

