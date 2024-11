Le Iene fingono di offrire 30 milioni a Simeone per andare in Arabia Saudita, lui: «Non sono interessato ai soldi»

L’attaccante del Napoli: «Penso alla mia carriera in Europa». Anche Zaccagni e Pellegrini rifiutano. Jorginho, Balotelli e Bonaventura hanno detto sì

Alcuni membri della redazione de “Le Iene” hanno fatto uno scherzo ad alcuni calciatori, fingendo di volerli portare in Arabia Saudita con un’offerta di 30 milioni.

Finta offerta dall’Arabia Saudita per Simeone, lui: «Voglio fare la mia carriera in Europa»

Tra le vittime dello scherzo, c’è anche Giovanni Simeone, che è uno dei pochi ad aver rifiutato immediatamente la proposta: «Non è nel mio pensiero adesso andare in Arabia. Io in questo momento non sono interessato ai soldi, sono in un momento dove penso più a fare la mia carriera in Europa».

Insieme a lui hanno rifiutato l’offerta anche il romanista Pellegrini: «Non sono interessato, io sto bene e Roma e sono contento di giocare per la squadra della mia città» e Zaccagni: «No guardi, io sono a posto, sono contento così per ora».

Tra i calciatori che invece si sono dimostrati disponibili a trattare solo Jorginho, Mario Balotelli, Giacomo Bonaventura e Stefano Sensi dell’Inter hanno acconsentito a metterci la faccia.

La Lazio non ha risolto il problema dei gol. Immobile e Castellanos non hanno rispettato le aspettative. La società interverrà in estate per dare a Tudor un altro attaccante (considerato anche l’addio di Immobile). Nel mirino di Lotito c’è Simeone, attaccante del Napoli. In estate potrebbe essere staffetta: via Ciro, dentro il Cholito. Lo riporta il Messaggero.

Scrive il Messaggero: “AAA cercasi un attaccante vero. Immobile si è fermato a fine primo tempo per una distorsione al ginocchio e oggi si capirà l’entità dell’infortunio. Nelle prossime gare da titolare, Castellanos dovrà dimostrare qual è il suo reale fiuto”. E ancora: Rischio stallo in attacco. Giovanni Simeone, cecchino autentico ai tempi del Verona di Tudor (che non lo ha ancora mai chiesto, il vertice di mercato è fissato a inizio maggio), era stato molto vicino alla Lazio in passato. Peccato che l’entourage del Cholito sia lo stesso di Immobile, e in questi anni ha sempre evitato il suo sbarco per non far pestare i piedi ai due assistiti a Formello. In estate l’incastro sarebbe perfetto, ma non sono più così idilliaci i rapporti fra Moggi e il club capitolino. Dovrebbe essere Tudor a imporsi per averlo a ogni costo”.

