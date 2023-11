Youcef Atal, calciatore algerino del Nizza, arrestato per un video di odio contro gli ebrei

“Sono consapevole che la mia pubblicazione ha scioccato diverse persone, cosa che non era mia intenzione, e me ne scuso. Vorrei chiarire il mio punto di vista senza alcuna ambiguità: condanno fermamente ogni forma di violenza, in qualsiasi parte del mondo, e sostengo tutte le vittime. Non sosterrò mai un messaggio di odio. La pace è un ideale in cui credo fermamente“

Il Celtic è stato multato dalla Uefa di più di 20mila euro per aver manifestato il proprio sostegno verso la Palestina durante il match contro l’Atletico Madrid di Champions League. Il Telegraph scrive:

“Le sanzioni ammontano a più di 20.000 euro, poiché l’organo di governo ha anche punito i tifosi per aver bloccato i passaggi pubblici dello stadio ed esagerato con i fuochi d’artificio. Il Celtic, che ha bandito dallo stadio il gruppo di tifosi Brigate Verdi, ha sottolineato per settimane che i messaggi politici non sono i benvenuti dopo che sono comparse allo stadio le bandiere “Palestina libera” e “La resistenza vincerà”. Prima del calcio d’inizio, le Brigate Verdi hanno distribuito migliaia di bandiere che sono state poi sventolate intorno al Celtic Park per la partita contro l’Atlético. Un annuncio della Uefa ha confermato che il Celtic è stato multato di 8.000 euro per “blocco dei passaggi pubblici”, 3.500 euro per “accensione di fuochi d’artificio” e 17.500 euro per “messaggio provocatorio di natura offensiva”.