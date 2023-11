Sul web è partito il business dei “Dollarumma” (Giornale)

Le false banconote gettate in campo per Milan-Psg sono state vendute online a prezzi che vanno dai 5 ai 100 euro

“Con Gigio Donnarumma è sempre una quesitone di soldi” scrive così oggi il Giornale ricordando la fuga del portiere del Milan direzione Psg. Martedì, in occasione della sfida di Champions proprio tra il Milan e il Psg, i tifosi rossoneri non si sono lasciati scappare l’occasione di vendicarsi del loro ex portiere mettendo in scena un evergeen. Hanno fatto stampare i dollari con il suo volto, dollarumma, e la scritta mercenario e li hanno lanciati in campo prima della partita.

Proprio questi “Dollarumma”, come sono stati chiamati, sono diventati, scrive il Giornale, dei cimeli da collezione

Su vinted.it e subito.it le banconote con l’effige di Gigio – impreziosita da epiteti come «mercenario », «uomo senza onore» e altri ancor più pesanti – stanno andando a ruba. Per la singola banconota l’offerta varia da 5 a 20 euro, ma chi vuole la «mazzetta» risparmia alla grande: «10 dollarumma, 30 euro», «20 dollarumma, 50 euro», «50 dollarumma 100 euro».

Una sorta di contrappasso prosegue il quotidiano

Gigio fuggì nel 2021 sotto una pioggia di euro (veri), ora è tornato sotto una tempesta di dollari (falsi)

In occasione della partita erano state create anche le maglie con il numero 71

L’altro retroscena riguarda l’accoglienza speciale che i tifosi milanisti riserveranno domani a Donnarumma: del lancio di dollari finti si è detto, dei fischietti «Lukaku style» pure, ma pare che in più ci sarà anche una tshirt speciale col numero 71 che molti indosseranno in Curva. Nella smorfia napoletana rappresenta, diciamo, l’uomo senza valori.

