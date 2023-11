Donnarumma, i tifosi del Milan hanno stampato i Dollarumma

Dopo le aggressioni ai parigini (con un accoltellamento) stasera si concentreranno su Gigio con l’originale contestazione al grido di mercenario

Donnarumma, i tifosi del Milano hanno stampato i Dollarumma.

I tifosi del Milan – dopo essersi dedicati ai colleghi parigini, anche un accoltellamento – stasera concentreranno le le loro attenzioni su Gigio Donnarumma. Un evergeen. Hanno fatto stampare i dollari con il suo volto e la scritta mercenario. Originalità saltami addosso.

Non mancheranno le maglio con la scritta Donnarumma e il numero 71

Donnarumma torna a Milano, per lui una t-shirt speciale col numero 71 (l’uomo di niente). Lo scrive il Corriere della Sera in un pezzo sulla situazione dei rossoneri.

L’altro retroscena riguarda l’accoglienza speciale che i tifosi milanisti riserveranno domani a Donnarumma: del lancio di dollari finti si è detto, dei fischietti «Lukaku style» pure, ma pare che in più ci sarà anche una tshirt speciale col numero 71 che molti indosseranno in Curva. Nella smorfia napoletana rappresenta, diciamo, l’uomo senza valori.

PIOLI SUL BANCO DEGLI IMPUTATI

Prosegue il Corsera:

Il tecnico rossonero è sul banco degli imputati. Ed è giusto così. La società al momento gli conferma la fiducia, ma ora tocca anche a lui. Le scelte tattiche di sabato sono state un flop completo, a partire dalla soluzione del doppio centravanti, che ha avuto il solo effetto di allontanare Giroud dalla porta. Jovic è impresentabile: insistere su di lui, oggi come oggi, sembra un’operazione autolesionistica. La questione però è ovviamente più ampia. I problemi sono molti e vari: l’attacco che non segna più, la difesa che fa acqua, la personalità che manca, i nuovi arrivati che dopo l’avvio incoraggiante ora sono in chiara regressione, gli infortuni in serie che sono un’attenuante parziale. Ma anche i leader che stanno clamorosamente latitando: Leao, sette milioni di stipendio, non può restare a secco per otto partite consecutive.

