Salernitana-Napoli, le ufficiali: ritorna Olivera a sinistra, Mario Rui in panchina

Garcia conferma Raspadori in attacco insieme a Politano e Kvara. Meret in porta, in difesa torna Ostigard e a centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski

Le formazioni ufficiali di Salernitana-Napoli. Per Garcia prima della partita qualche dubbio di formazione. Ritorna Anguissa e potrebbe finire in panca Cajuste. Natan squalifica dopo il rosso contro il Milan e, sulla sinistra, potrebbe partire titolare Olivera.

Inzaghi conferma Ochoa, in attacco Tchaouna e Candreva a supporto di Dia. In difesa torna Fazio insieme a Pirola.

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Legowski, Coulibaly; Tchaouna, Candreva, Dia; Ikwemesi. All. F. Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia.

All’Arechi allarme per i tifosi del Napoli sulle gradinate con quelli granata

Questa mattina il Corriere dello Sport scriveva della preoccupazione di Questura e Prefettura sulla possibile presenza all’Arechi di tifosi del Napoli sugli spalti insieme ai tifosi della Salernitana. Pochi biglietti venduti nel settore ospiti per Salernitana-Napoli. Quindi, è probabile che molti dei tifosi azzurri presenti che hanno acquistato i biglietti siano residenti nel salernitano.

“5.600 biglietti venduti, 334 (dato definitivo) nel settore Ospiti, che potrebbe contenere 2000 persone. Si va, dunque, verso le 17mila presenze, considerati gli 11mila abbonati. Lo scorso anno furono 18.555. Ma l’attenzione di Prefettura e Questura è alta. È probabile che molti tifosi azzurri residenti in provincia di Salerno abbiano comprato biglietti di altri settori dell’Arechi. C’è, dunque, il rischio di commistioni di sostenitori di opposte fazioni sugli spalti. Trecento gli agenti delle forze dell’ordine all’esterno dello stadio. Si monitorano anche 350 biglietti che sarebbero stati acquistati da residenti nel napoletano appena è scattata la prevendita.”

Garcia in conferenza stampa prima di Salernitana-Napoli

«Abbiamo dimostrato che il 4-2-3-1 può essere utile e sappiamo metterlo in campo, potrebbe essere utile anche domani. La cosa ovvia è che dobbiamo concedere meno gol. Dobbiamo concentrarci sulla fase difensiva. Non sarà una gara facile perché è un derby prima di tutto e perché loro hanno bisogno di punti, c’è un solo risultato positivo per noi ed è la vittoria. Dobbiamo mettere in campo la migliore versione del Napoli».

