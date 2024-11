Ancelotti: «Vinicius è il favorito per il Pallone d’Oro, già dalla tv pensavo fosse un grande talento»

In conferenza: «Da vicino ho potuto costatare che lavora tanto ed è un professionista serio. Prima di Wembley farò delle rotazioni».

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa in vista del match di campionato del Real Madrid contro il Granada, domani alle 18:30.

La conferenza di Ancelotti

In vista della finale di Champions del primo giugno a Wembley:

«Domani dobbiamo rispettare l’avversario. Queste partite ci aiuteranno a prepararci per la finale. Farò delle rotazioni, ma giocheranno tutti. E’ stata una stagione molto impegnativa».

La situazione sull’infortunio di Tchouameni:

«Abbiamo il dubbio che Tchouameni possa giocare la finale, ma faremo tutto il possibile affinché possa recuperare bene. Militão giocherà perché ha bisogno di minuti nelle gambe e gli altri ruoteranno».

Su Vinicius Jr ha dichiarato:

«Quando sono arrivato qui l’avevo visto solo in televisione e mi sembrava che avesse un talento straordinario. Da vicino ho visto il suo talento, ma intorno ad esso ha sviluppato molte più cose: abilità nello smarcarsi, più efficienza davanti alla porta… lo ha fatto con un gran lavoro quotidiano, è sempre molto concentrato negli allenamenti e le partite. È un professionista molto serio che merita ciò che ha raggiunto».

Sul Pallone d’Oro di quest’anno:

«Penso che Vinicius stia facendo bene. Manca la finale e poi la Copa America, ma penso che sia molto vicino a vincerlo. Ci ha aiutato ad arrivare in finale e a vincere il campionato».

Sulla permanenza di Toni Kroos nel club:

«Dobbiamo aspettare fino a dopo la finale per parlarne».

Dubbi su chi sarà il portiere delle prossime partite, compreso il match di Wembley:

«Courtois giocherà, come Militao. Devo prendere in considerazione i giocatori che hanno giocato meno. Kepa è stato spettacolare in allenamento. In queste partite devo valutare bene tutti».

