Napoli-Bologna, impennata nella vendita dei biglietti. Attesi oltre quarantamila spettatori (CorSport)

La vendita di biglietti per Napoli-Bologna sembrava destinata ad essere un flop. Una sorta di protesta silenziosa nei confronti della società che ha deluso i tifosi. E invece, nelle ultime ore, sembra che la situazione sia cambiata a tal punto che ora al Maradona sono attesi circa 40.000 tifosi.

Napoli, la città vuole accompagnare la squadra in questo finale di stagione

Lo riporta il “Corriere dello Sport”:

Impennata nella vendita dei biglietti in vista della gara di sabato del Napoli contro il Bologna. Al momento la previsione è di oltre quarantamila spettatori per la penultima partita al Maradona. Ci sono ancora pochi settori con disponibilità, le curve sono ormai in esaurimento e stanno per terminare anche i distinti. I tornelli apriranno alle ore 15.30.

La città non lascia sola la squadra, vuole accompagnarla verso questo finale di stagione e sabato spera in una ritrovata vittoria. Si giocherà alle ore 18, sarà un pomeriggio di sole da vivere a Fuorigrotta per le ultime due interne. Domani il Bologna e all’ultima giornata il Lecce – nel mezzo la Fiorentina al Franchi – per confermare il trend stagionale con la media di quarantasei mila spettatori a partita.

Il Corriere dello Sport parlava di un Maradona verso il record negativo:

“L’anello superiore delle due Curve non ancora del tutto pieno alla vigilia della partita è un indizio. Il vento è cambiato da qualche giorno. La gara contro la Roma è stata l’ultima in cui la città, nonostante l’annata deludente, ha deciso di scortare il Napoli. Per le ultime due al Maradona potrebbe non essere più così. Non lo sarà sicuramente domani contro il Bologna. La prevendita non decolla. Ci sono ancora migliaia di biglietti a disposizione e interi settori ben lontani dal classico sold out. La previsione è di trentamila, ma è un dato parziale essendoci ancora tempo per ripensarci. Potrebbe registrarsi il più basso numero di spettatori in campionato”.

