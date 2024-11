Farioli può sbarcare in Olanda: è il favorito per la panchina dell’Ajax (Di Marzio)

Dopo il rifiuto di Potter, il club olandese ha virato sul tecnico del Nizza. Sarebbe il primo “straniero” dopo 22 allenatori consecutivi olandesi.

L’Ajax punta a Francesco Farioli. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, ci sono stati contatti positivi tra il club olandese e l’attuale tecnico del Nizza. Anche Milan e Napoli erano sulle sue tracce.

Farioli è il favorito per la panchina dell’Ajax

Dopo una stagione poco brillante in cui il club olandese non è riuscito a qualificarsi per la prossima Champions League, la società sarebbe pronta ad affidare la panchina a Farioli. Con il Nizza è attualmente quinto in Ligue 1, con tre match ancora da giocare e la possibilità di qualificarsi alla massima competizione europea nella prossima stagione. Ha totalizzato in 31 partite 14 vittorie e 8 sconfitte ed è la miglior difesa del campionato, appena 25 gol subiti.

Al contrario, l’Ajax ha bisogno di ricostruirsi per tornare ad essere tra le big del continente; inizialmente aveva imbastito una trattativa con Graham Potter, ma l’ex Chelsea ha rifiutato. Il tecnico italiano sarebbe il primo “straniero” dopo 22 allenatori consecutivi del club, tutti olandesi. Lo stesso allenatore apprezzerebbe molto la destinazione; è attesa la decisione ufficiale da parte della dirigenza del club di Amsterdam.

Ora ha comunicato che resterà sulla panchina del Barcellona anche nella prossima stagione. Ma il quotidiano catalano Sport riportava qualche settimana fa:

Per risorgere dalle ceneri, hanno Xavi Hernández nella lista di candidati a prendere la panchina dalla prossima stagione. L’attuale allenatore, John van’t Schip, ha recentemente annunciato che lascerà il club il 30 giugno. Inoltre, l’Ajax ha sospeso il Ceo Alex Kroes, per insider trading [compravendita di titoli di una determinata società da parte di soggetti che, per la loro posizione all’interno della stessa o per la loro attività professionale, sono venuti in possesso di informazioni riservate]. Il club di Amsterdam apprezza l’esperienza di Xavi come ex giocatore e il fatto che abbia a che fare con molti giovani.

