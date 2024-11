Calzona perde Mario Rui: gonalgia per il terzino del Napoli

Ha dovuto lasciare prima la seduta di allenamento. Per Raspadori metà allenamento in gruppo e metà personalizzato. Zielinski ha svolto allenamento personalizzato in campo

Brutte notizie per il Napoli. Calzona perde Mario Rui: il difensore del Napoli ha lasciato l’allenamento per il riacutizzarsi di una gonalgia. Raspadori ha svolto metà dell’allenamento in gruppo e metà in campo. Per Zielinski allenamento personalizzato in campo.

Il Napoli dovrà fare a meno di Mario Rui contro il Bologna

Il report del club:

Il Napoli si è allenato questa mattina all’Sscn Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 36esima giornata di Serie A.

La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello.

Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico.

Mario Rui ha interrotto anzitempo la seduta per il riacutizzarsi di una gonalgia. Raspadori ha svolto metà dell’allenamento in gruppo e metà personalizzato in campo. Per Zielinski personalizzato in campo.

La crisi del Napoli in questa stagione ha toccato forse davvero il fondo. Se i tifosi hanno accompagnato la squadra sostenendola per tutto il corso della stagione, qualcosa ora sta decisamente cambiando. Lo scrive il Corriere dello Sport che, numeri alla mano, considera la disaffezione dei tifosi per la squadra. Domani contro il Bologna infatti il Maradona non registrerà il sold out, anzi, potrebbe essere il record negativo della stagione in fatto di presenze allo stadio per il Napoli.

“L’anello superiore delle due Curve non ancora del tutto pieno alla vigilia della partita è un indizio. Il vento è cambiato da qualche giorno. La gara contro la Roma è stata l’ultima in cui la città, nonostante l’annata deludente, ha deciso di scortare il Napoli. Per le ultime due al Maradona potrebbe non essere più così. Non lo sarà sicuramente domani contro il Bologna. La prevendita non decolla. Ci sono ancora migliaia di biglietti a disposizione e interi settori ben lontani dal classico sold out. La previsione è di trentamila, ma è un dato parziale essendoci ancora tempo per ripensarci. Potrebbe registrarsi il più basso numero di spettatori in campionato”-

ilnapolista © riproduzione riservata