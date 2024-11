Il Girona ritiene Dovbyk incedibile: su di lui c’erano Napoli e Juventus (As)

Il suo entourage ha informato il club catalano dell’interesse, ma al momento vogliono che il centravanti resti in Spagna. Ha un contratto fino al 2028.

Artem Dovbyk è stata la rivelazione della Liga: acquistato dal Dnipro per circa 8 milioni, al Girona conta ora 20 gol in campionato ed è il capocannoniere. Il Napoli lo sta monitorando da qualche settimana come sostituto di Victor Osimhen, anche la Juventus è interessata al centravanti ucraino. Il Girona ha però avvisato il suo entourage, Aleksey Lyundovskiy, che lo ritengono incedibile.

Per il Girona Dovbyk è incedibile: il Napoli vorrebbe sostituire Osimhen con lui

Secondo quanto riportato da As:

La stagione di Dovbyk non è passata inosservata alle grandi squadre d’Europa. Il Napoli e la Juventus stanno tenendo d’occhio l’attaccante per la prossima finestra di mercato. Lyundovskiy ha informato i dirigenti del Girona delle proposte che ha ricevuto finora, ma il Girona ritiene Artem Dovbyk incedibile e vorrebbe restasse ancora nel club catalano per un’altra stagione. L’ucraino ha un contratto fino a giugno 2028.

Bisognerà capire se davanti ad un’offerta economica irrinunciabile, il club allenato da Michel lo lascerà partite.

Il centravanti ucraino vale circa 30 milioni

Il Napoli sta seguendo con attenzione la situazione degli attaccanti in Europa, poiché Osimhen e uno tra Raspadori e Simeone andranno via. Tra i nomi, spunta l’ucraino del Girona Artem Dovbyk.

Tuttomercatoweb scrive:

Nelle ultime settimane il Napoli ha seguito con attenzione Artem Dovbyk, che giocherà il prossimo Europeo con la maglia della nazionale ucraina. Comprato un anno fa per poco meno di 8 milioni di euro, ora la valutazione è intorno ai 30 milioni; non è una trattativa impossibile per quello che, probabilmente, dovrebbe essere il deputato per il dopo Osimhen. Il Napoli rivoluzionerà il proprio attacco in estate. Via Osimhen al 100%, forse via anche Simeone. C’è poi Raspadori che, comunque, è stato pagato 26 milioni per il riscatto poco tempo fa, dunque sarà a carico, a bilancio, per una ventina di milioni.

