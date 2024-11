Kvaratskhelia, il Psg farà di tutto per reclutarlo. L’unico ostacolo è De Laurentiis (Le Parisien)

Non sarà facile convincerlo, ma “è possibile che il georgiano non venga trattenuto a tutti i costi se viene presentata un’offerta vicina agli 80 milioni”

Rmc Sport ha parlato dell’interesse del Psg per Kvaratskhelia. Il quotdiano “Le Parisien” svela che Luis Campos si sarebbe incontrato nelle scorse settimane con l’entourage del georgiano a Roma.

Kvaratskhelia, il Psg lo vuole. L’ostacolo resta De Laurentiis

Il giornale rilancia la notizia di Rmc e aggiunge dei dettagli sulle trattative in corso:

“Per diverse settimane si vociferava che tutto fosse in stand-by. Le discussioni di mercato erano state sospese per concentrarsi sulla semifinale di Champions League contro il Borussia Dortmund, terminata con un fallimento quasi inaspettato. La realtà era leggermente diversa. Luis Campos, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, ha continuato in questo periodo il suo lavoro per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Poco meno di tre settimane fa, il leader portoghese era a Roma dove ha avuto alcuni incontri, tra cui uno con l’agente di Khvicha Kvaratskhelia.

La dirigenza sportiva del club cerca un’ala sinistra dopo l’addio di Mbappé. Ruolo in cui il georgiano è stato ancora una volta decisivo in Serie A in questa stagione (10 gol e 8 assist). Da diverse settimane, quindi, ci sono discussioni tra le parti e procedono piuttosto bene. In particolare tra il Paris e la rappresentanza del giocatore, che non è affatto insensibile al marcato interesse dei parigini.

La posizione del presidente del Napoli, Aurelio de Laurentis, noto per la sua intransigenza, sarà osservata con attenzione ma potrebbe darsi che il georgiano, sotto contratto fino al 2027, non venga trattenuto a tutti i costi dal suo club in caso di una buona offerta, vicina agli 80 milioni di euro. La prova che la trattativa tra i due club procede nella giusta direzione? Una cosa è certa: Parigi farà di tutto per reclutarlo”.

“Luis Enrique ha una priorità per sostituire Mbappé: Khvicha Kvaratskhelia”. Lo scrive stamattina Rmc Sport. In Francia è già cominciata la fase due del Psg, dopo l’eliminazione contro il Borussia Dortmund in semifinale di Champions League. “Parigi si sta già preparando per ciò che verrà dopo – scrive il giornale francese – Discussioni già avvenute nelle scorse settimane tra l’entourage del giocatore del Napoli e i vertici del club della capitale in trasferta in Italia. Gli scambi sono stati positivi e il 23enne georgiano era entusiasta. Per il momento però non è stato raggiunto alcun accordo, né tra il PSG e il giocatore, né con il Napoli”.

E’ anche vero però che “nulla dice che il club partenopeo sarebbe disposto a lasciare partire Kvaratskhelia. La scorsa estate il Napoli non ha rinunciato a nulla per di Victor Osimhen, nonostante i numerosi interessi. L’attaccante nigeriano è poi rimasto”.