E’ Davide Ancelotti che ha deciso di far entrare Joselu, così il Real ha battuto il Bayern (Marca)

C’è anche un video di Movistar+ che lo dimostra. E’ il vice più famoso d’Europa ad aver insistito per inserire il matchwinner

A Marca hanno cercato prima i filmati, raccolto un po’ di prove. E poi hanno sancito: “E’ stato Davide Ancelotti, figlio e suo vice, l’artefice della decisione che ha cambiato il corso della partita del Santiago Bernabéu e che di fatto ha eliminato il Bayern Monaco. C’è un video (che per questioni di diritti tv in Italia non è visibile) di Movistar+ che lo dimostra. E che dimostra una volta di più il ruolo fondamentale di Davide Ancelotti, e di quanto a Napoli siamo riusciti nell’impresa anni orsono di prendere una cantonata lunare.

“Tutto è iniziato dopo il gol di Alphonso Davies – ricostruisce Marca – arrivato quando il Real stava dominando completamente la partita e ha finito per cambiare i piani dello staff tecnico. Dopo aver attraversato il tunnel degli spogliatoi, Ancelotti ha mandato Modric, Camavinga e Brahim a scaldarsi con l’idea di averli pronti nel caso in cui la battaglia richiedesse il loro ingresso in campo. Passano i minuti, gli 11 prescelti si comportano perfettamente in campo… cosa che porta Ancelotti a non muoversi. Al 58′, sullo 0-0, il ’14’ va a riscaldarsi con i compagni. Tuttavia, sarà solo al 69′, in coincidenza con il gol del Bayern, che il Real Madrid effettuerà i primi due cambi: Modric e Camavinga. I centrocampisti entrano in campo al posto di Kroos e Tchoauméni… e al 71′ il Real Madrid segna. Un gol annullato per il fallo di Nacho su Kimmich. Passano i minuti, gli uomini di Ancelotti accerchiano il rivale nella propria area, ma la palla non entra. È allora che la lampadina di Davide Ancelotti si illumina alla ricerca di una soluzione per l’assetto difensivo della squadra bavarese. Gli uomini di Tuchel si difendono comodamente all’interno dell’area perché al Real Madrid manca un 9 puro per mettere a disagio i difensori centrali. E per adempiere a quella funzione il migliore è Joselu. La sua altezza (1,92) e il senso del gol gli permettono di dare fastidio ai difensori. È facile per lui creare uno spazio e trovare la posizione migliore per liberarsi il tiro”.

“Joselu, dai”, riprendono le telecamere di Movistar+. Subito dopo, Ancelotti chiama Joselu, che si stava riscaldando a bordo campo.

