Neymar si è operato, starà fermo 6-8 mesi e l’Al-Hilal gli sospende il contratto

Periodo nero per Neymar: hanno provato a rapire sua figlia nata da poco. Tornerebbe in rosa la prossima stagione

Neymar è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato e dei due menischi del ginocchio sinistro dopo quasi dieci giorni dall’infortunio che ha rovinato la sua prima stagione con l’Al-Hilal. L’attaccante ha ricevuto due spiacevoli notizie poco prima di iniziare la riabilitazione. La prima è il tentativo di rapimento ai danni della figlia nata da poco, la seconda è che rischia di finire fuori rosa nel proprio club.

L’Al-Hilal avrebbe infatti deciso di sospendere temporaneamente il contratto. Così facendo si libererebbe uno slot per tesserare uno straniero a gennaio, dal momento che attualmente il club ha esaurito i posti per giocatori non sauditi.

Come comunicato dal media saudita Arriyadiyah, la decisione è stata presa da una consultazione tra i dirigenti addetti al mercato e l’allenatore Jorge Jesus, che ha chiesto alla società di inserire in rosa un terzino sinistro. In questo modo Neymar, che dopo l’infortunio ha ricevuto testimonianze di solidarietà da parte di tifosi e compagni, tornerebbe a far parte ufficialmente della rosa dell’Al-Hilal solo a partire dalla stagione 2024-’25. Le tempistiche di guarigione dal suo infortunio non sono inferiori a 6-8 mesi, pertanto la sua stagione con il club saudita si è conclusa a settembre, quando è sceso in campo contro l’Al-Shabab.

Non un periodo semplice per il calciatore brasiliano, che di recente ha subito anche un assalto in casa da dei malviventi, che hanno provato anche a rapire sua figlia:

Oggi però Neymar fa notizia perché alcuni banditi hanno tentato di rapire sua figlia appena nata e la sua compagna. L’episodio è avvenuto a Cotia, nella periferia di San Paolo, quando tre uomini armati hanno invaso la casa dei genitori di Bruna, influencer digitale e madre della piccola Mavie, che ha appena compiuto un mese. Per fortuna, in quel momento la giovane e la bambina della coppia non erano nella struttura. I malviventi avrebbero approfittato della mancanza di energia elettrica causata dai temporali di venerdì scorso.

Come riportato da Marca, gli assalitori avrebbero legato i famigliari di Bruna Biancardi proseguendo con il furto di borse, orologi e gioielli. La polizia sarebbe intervenuta fermando uno dei sospettati, attualmente in stato di fermo, mentre Neymar ha avuto modo di tirare un sospiro di sollievo. Sui social, Biancardi ha rassicurato i follower che “grazie a Dio è andata tutto bene”. Anche l’attaccante brasiliano ha pubblicato un messaggio: “Giornata triste, ma grazie a Dio stanno tutti bene”.

