Terrore per Neymar: malviventi assaltano la casa e provano a rapire compagna e figlia

Avrebbero approfittato della mancanza di energia elettrica causata dai temporali di venerdì scorso, ma per fortuna mamma e figlia non erano in casa

Prosegue il momento decisamente negativo per Neymar. Il campione brasiliano che quest’esatte ha lasciato ufficialmente il Psg, diventando un giocatore dell’Al-Hilal, si era infortunato durante il match tra Brasile e Uruguay. L’attaccante aveva lasciato il campo in lacrime. Le visite mediche hanno identificato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco; il brasiliano salterà con molte probabilità la prossima Copa America, nell’estate 2024. Nel suo post su Instagram ha scritto: “È un momento molto triste, il peggiore della mia vita. So di essere forte… ma questa volta ho bisogno del sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Non è facile infortunarsi, sottoporsi ad un intervento chirurgico e poi rifarlo solo quattro mesi dopo. Ho fede, lascio tutto nelle mani di Dio”.

Neymar è stato operato pochi giorni fa al crociato, non senza far nascere polemiche per alcune sue prestazioni ballerine mentre era infortunato.

Oggi però Neymar fa notizia perché alcuni banditi hanno tentato di rapire sua figlia appena nata e la sua compagna. L’episodio è avvenuto a Cotia, nella periferia di San Paolo, quando tre uomini armati hanno invaso la casa dei genitori di Bruna, influencer digitale e madre della piccola Mavie, che ha appena compiuto un mese. Per fortuna, in quel momento la giovane e la bambina della coppia non erano nella struttura. I malviventi avrebbero approfittato della mancanza di energia elettrica causata dai temporali di venerdì scorso.

Come riportato da Marca, gli assalitori avrebbero legato i famigliari di Bruna Biancardi proseguendo con il furto di borse, orologi e gioielli. La polizia sarebbe intervenuta fermando uno dei sospettati, attualmente in stato di fermo, mentre Neymar ha avuto modo di tirare un sospiro di sollievo. Sui social, Biancardi ha rassicurato i follower che “grazie a Dio è andata tutto bene”. Anche l’attaccante brasiliano ha pubblicato un messaggio: “Giornata triste, ma grazie a Dio stanno tutti bene”.

ilnapolista © riproduzione riservata