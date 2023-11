Lindstrom era stato preso per sostituire Zielinski, ora è costretto a fare l’ala (Repubblica)

Il polacco è rimasto a Castel Volturno, e il danese deve ora contendere il posto a Kvaratskhelia o Politano come esterno di attacco

Lindstrom era stato preso per sostituire Zielinski, ora è costretto a fare l’ala. Lo scrive Repubblica in un articolo su tutti gli acquisti misteriosi di questa Serie A. Ci è rientrato anche Natan di cui è scritto:

Per trovare stabilmente posto in squadra ha dovuto attendere che Juan Jesus si facesse male.

Tornando a Lindstrom

A Napoli, Jesper Lindstrøm ha pagato un gigantesco equivoco, imputabile in parte all’ex ds Cristiano Giuntoli, oggi alla Juventus, e in parte al tecnico Rudi Garcia. Comprata a 25 milioni dall’Entracht Francoforte, la mezzala danese doveva rimpiazzare Zielinski, ma il polacco è rimasto a Castel Volturno, e il 23enne di Taastrup deve ora contendere ilposto a Kvaratskhelia o Politano come esterno di attacco. «Un compito non facile», riconosce il suo allenatore, che lo ha schierato per 127 minuti in campionato e 9 in Champions.

LA BOCCIATURA DI GARCIA

Un acquisto che sarebbe dovuto essere un rinforzo sin da subito. Jesper Lindstrøm sta incontrando però più di una difficoltà nell’impensierire Garcia. Eppure il giocatore avrebbe il tasso tecnico per dare un apporto in questo momento. Imprevedibilità e corsa le sue doti. Finora l’ala (si tratta di un’ala?) costata 25 milioni solo qualche mese fa ci è sconosciuta.

Nell’ultima conferenza Garcia è stato interpellato a riguardo:

«Un po’ di spazio lo ha avuto. Ma quando un giocatore è un esterno d’attacco deve essere decisivo con assist e gol e per ora togliere il posto a Kvara e Politano è un po’ complicato per gli altri. Quando avrà spazio, anche poco, dovrà dimostrare di essere decisivo e questo vale per tutti, non solo per lui. E bisogna anche aiutare dietro e su questo Lindstrøm sta migliorando tanto».

