Italiano è l’ignorato speciale della Serie A. Il Napoli lo apprezza ma non affonda (Giornale)

Risultati alla mano ci sono pochi allenatori in circolazione che hanno centrato i traguardi raggiunti in questi anni da Vincenzo Italiano. Eppure si preferisce guardare all’estero

Il Giornale usa un gioco di parole per sottolineare che Vincenzo Italiano, l’allenatore della Fiorentina finalista di Conference League, è l’ignorato speciale della Serie A

“L’Italiano non va di moda. Ormai siamo sempre più votati all’esterofilia. L’erba del vicino sembra sempre la migliore. Ma è davvero così? Non sempre. Risultati alla mano ci sono pochi allenatori in circolazione che hanno centrato i traguardi raggiunti in questi anni da Vincenzo Italiano. Una scalata poderosa quella del tecnico di Ribera ma nato a Karlsruhe da genitori emigranti: dalla Serie D alla seconda finale europea consecutiva con la Fiorentina in appena 7 anni. In mezzo una marea di successi”.

La carriera del tecnico parla chiaro, è partito dalle retrovie e si è fatto da solo a suon di conquiste e di vittorie per approdare a questa finale che potrebbe essere un regalo d’addio per i tifosi della Fiorentina. L’anno prossimo lascerà la sua panchina e il Giornale valuta le possibili squadre

“Il Bologna lo corteggia, ma Vincenzo sogna una big. Il Napoli lo apprezza ma non affonda; mentre il Milan finora l’ha snobbato preferendo concentrarsi su stranieri più glamour ma dal curriculum meno vincente”.

ilnapolista © riproduzione riservata