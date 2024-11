Ancelotti: «Non mi era mai capitato di avere una stagione con solo due sconfitte»

In conferenza stampa prima della partica contro il Cadice: «Non abbiamo pensato a nessuna festa per la Liga perché non abbiamo vinto nulla»

Carlo Ancelotti in conferenza nella sala stampa del Real Madrid prima della partita contro il Cadice al Santiago Bernabéu. Il tecnico italiano ha analizzato la situazione attuale dei Blancos:

«Non abbiamo pensato a nessuna festa perché non abbiamo vinto nulla. Ci penseremo il giorno in cui saremo matematicamente campioni. L’unico obiettivo domani è ottenere i tre punti in questa partita».

Ancelotti: «Domani giocherà Courtois dopo tanto tempo»

La partita contro il Cadice:

«L’obiettivo è aggiungere tre punti per avvicinarsi alla vittoria della competizione. Non pensiamo a cosa potrà succedere dopo. Solo a raggiungere il nostro obiettivo contro una squadra che lotta per non retrocedere e verrà al Bernabéu con il voglia ed entusiasmo per fare punti».

Una stagione unica quella del Real Madrid:

«Non mi era mai capitato di avere una stagione con solo due sconfitte. Spero che continueremo con questo record fino alla fine della stagione. La squadra ha fatto molto bene e tutti hanno contribuito molto ogni giorno. Siamo arrivati ​​al traguardo della stagione molto emozionato e vogliamo vincere».

Courtois ritornerà tra i pali? La risposta di Ancelotti:

«Sta bene. Domani giocherà dopo tanto tempo. Per noi è una buona notizia che sia tornato, come quando è tornato Militão. Può dare il suo contributo. Sta bene, siamo tutti contenti del suo ritorno. La partita che abbiamo in mente è mercoledì contro il Bayern. La giocherà Lunin e poi vedremo».

Courtois potrebbe giocare nell’ipotetica finale di Champions League?

«Non ci pensiamo. Mercoledì abbiamo la semifinale. Non pensiamo a cosa può succedere tra un mese. Vedremo. Spero che potremo pensarci, perché significherà che ci giocheremo la finale a Londra. Un giocatore dopo otto mesi recupererà bene a livello fisico. Ciò che manca è leggere le situazioni in campo e ognuno ha bisogno di tempo per adattarsi a modo suo. A livello fisico è molto bravo ed sta benissimo».

Ancelotti su Vinicius:

«Vinicius è un giocatore che sta crescendo, il suo atteggiamento continua a migliorare, le sue qualità e il suo impegno. Per noi è un giocatore molto importante».

Le condizioni di Bellingham:

«Mercoledì sera ha avuto un virus intestinale che non gli ha dato la possibilità di riprendersi in tempo Ora sta molto bene e farà molto bene, come ha sempre fatto in questa stagione».

La posizione in campo di Rodrygo:

«All’epoca in cui abbiamo messo Rodrygo a sinistra e Vinicius sul centro-sinistra, Rodrygo ha segnato due gol contro il Manchester City e Vinicius ha segnato in semifinale. È andata molto bene. Dobbiamo aggiustare le cose, ma a livello offensivo da quel lato le cose stanno andando molto bene. La fascia sinistra ha lavorato e ha lavorato molto bene. Contro il Bayern dobbiamo migliorare l’aspetto difensivo».

