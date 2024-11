Kvaratskhelia è la priorità del Psg per sostituire Mbappé, contatti già avviati (Rmc)

“Il giocatore si è detto entusiasta. Ma anche Osimhen l’anno scorso lo volevano tutti, e alla fine è rimasto”

“Luis Enrique ha una priorità per sostituire Mbappé: Khvicha Kvaratskhelia”. Lo scrive stamattina Rmc Sport. In Francia è già cominciata la fase due del Psg, dopo l’eliminazione contro il Borussia Dortmund in semifinale di Champions League. “Parigi si sta già preparando per ciò che verrà dopo – scrive il giornale francese – Discussioni già avvenute nelle scorse settimane tra l’entourage del giocatore del Napoli e i vertici del club della capitale in trasferta in Italia. Gli scambi sono stati positivi e il 23enne georgiano era entusiasta. Per il momento però non è stato raggiunto alcun accordo, né tra il PSG e il giocatore, né con il Napoli”.

E’ anche vero però che “nulla dice che il club partenopeo sarebbe disposto a lasciare partire Kvaratskhelia. La scorsa estate il Napoli non ha rinunciato a nulla per di Victor Osimhen, nonostante i numerosi interessi. L’attaccante nigeriano è poi rimasto”.

ilnapolista © riproduzione riservata