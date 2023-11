Garcia boccia Lindstrøm: «un esterno d’attacco deve essere decisivo con assist e gol»

Garcia: «Un po’ di spazio lo ha avuto. Per ora togliere il posto a Kvara e Politano è un po’ complicato per gli altri». Della serie, aspetta e spera.

Un acquisto che sarebbe dovuto essere un rinforzo sin da subito. Jesper Lindstrøm sta incontrando però più di una difficoltà nell’impensierire Garcia. Eppure il giocatore avrebbe il tasso tecnico per dare un apporto in questo momento. Imprevedibilità e corsa le sue doti. Finora l’ala (si tratta di un’ala?) costata 25 milioni solo qualche mese fa ci è sconosciuta.

Nell’ultima conferenza Garcia è stato interpellato a riguardo:

«Un po’ di spazio lo ha avuto. Ma quando un giocatore è un esterno d’attacco deve essere decisivo con assist e gol e per ora togliere il posto a Kvara e Politano è un po’ complicato per gli altri. Quando avrà spazio, anche poco, dovrà dimostrare di essere decisivo e questo vale per tutti, non solo per lui. E bisogna anche aiutare dietro e su questo Lindstrøm sta migliorando tanto».

I goal e gli assist li avrebbe nelle gambe. Nell’ultima stagione nell’Eintracht di Francoforte infuriava da una parte all’altra dei campi di Bundes. Non si può nemmeno dire che sta pagando l’adattamento alla Serie A, per ora non abbiamo veri e propri dati a supporto della tesi. Sta collidendo con una realtà, come quella del Napoli di quest’anno, in cui cambiare qualcosa (di un meccanismo che spesso funziona a stento) sarebbe micidiale.

Lindstrøm qualche settimana fa aveva detto:

«Il Napoli mi ha preso per giocare a destra ed è li che gioco, io ho detto al mister che posso giocare anche sull’altra fascia ma le mie posizioni preferite sono sia a sinistra che a destra. Io posso dare tanta profondità, sono pronto».

Ora, se si considera il Napoli attuale, il danese non può che scaldare la panca. 136 minuti in campo spalmati su due mesi, una partita da titolare e vari spezzoni. Nei calcoli del Napoli forse non c’era la stagione quasi georgiana di Politano. Poi Garcia ci ha messo del suo impiegando (e questo qualche dubbio lo lascia) anche Raspadori sull’out di destra. A sinistra chiaramente Kvaratskhelia è intoccabile. Bisogna dirlo, Lindstrøm renderebbe davvero come trequartista. Nella posizione che lo ha visto esplodere in Germania e che aveva attivato anche il Liverpool sulle sue tracce. Insomma un errore a monte in uno scacchiere da 4-3-3 da cui non ci si può permettere di deviare. L’età è dalla sua parte ma il rischio che venga bruciato si fa concreto. Il giudizio finale sul giocatore e sul mercato del Napoli è rimandato. Aspettiamo qualche scossa dal danese elettrico.

