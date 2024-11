Il Messaggero celebra il sogno svanito della Roma: “Svilar eroe della serata per 83 minuti”

Il Romanista: “A un passo dal sogno la Roma si sveglia malissimo”. E ammette: “Alla fine si può dire che alla finale di Dublino va la squadra più forte”

La Roma ieri ha sfiorato l’impresa portandosi avanti 2-0 contro il Bayer Leverkusen. La squadra di Xabi Alonso ha fatto peroò ancora una volta quello che sa fare meglio: ribaltare la partita sul finale. Fatale l’autogol di Mancini all’82’. Il Leverkusen ha poi chiuso la pratica con un gol di Stanisic al 97′. E così la favola del Bayer “Neverlusen” continua.

La prova della Roma viene commentata così dal “Romanista” che scrive:

A un passo dal sogno, la Roma si sveglia malisssimo, di soprassalto, facendosi gol da sola dopo aver annullato lo 0-2 dell’andata, stavolta con un autogol quasi comico di Mancini che si ritrova su un calcio d’angolo la palla in faccia dopo la presa mancata di Svilar e a otto minuti dai supplementari la carambola fa finire il pallone in porta, là dove calciando tantissime volte (alla fine saranno 33) il Bayer non era riuscito ancora a segnare un gol. Ma se la Roma stava vivendo una notte magica per via della doppietta dell’immenso Paredes, il Bayer si muove sotto uno stellone intramontabile e nella sera in cui potrebbe scontare una certa fortuna maturata nel percorso della competizione, trova il modo di riprendersi la qualificazione e finisce addirittura per pareggiare al 97′ e quindi a non perdere neanche l’imbattibilità stagionale.

Roma-Leverkusen, va in finale la squadra più forte

Alla fine si può dire che alla finale di Dublino va la squadra più forte anche perché De Rossi si era tenuto per i supplementari il suo pezzo migliore, quel Dybala che più di trenta minuti non avrebbe retto e che però ancora una volta al momento del bisogno è stato frenato dalla solita fragilità muscolare.

Per 83 minuti l’eroe della serata è stato Svilar

Il “Messaggero” si concentra su Svilar, eroe della serata che ha offerto una grande prestazione, nonostante l’errore finale.

Mile Svilar sarebbe stato l’eroe della serata, ma l’errore sul finale ha rovinato una prestazione di livello altissimo. L’uscita a vuoto a sette minuti dalla fine su calcio d’angolo ha permesso al Bayer Leverkusen di segnare l’1-2 con un autogol di Mancini e chiudere poi il discorso qualificazione. Non ha colpe Gianluca, il pallone ha sbattuto sulla sua testa ed è poi finito in rete. Daniele De Rossi ha comunque tra le mani uno dei migliori portieri del panorama europeo, lo ha dimostrato per l’ennesima volta ieri alla BayArena dove ha reso complicata la vita ai tedeschi con le sue parate d’istinto. Per 21 minuti il portiere serbo è stato tartassato dai tedeschi che hanno preso campo e aggredito i giallorossi per chiudere definitivamente la gara. Lui non si è mai fatto trovare impreparato e anche sulla costruzione dell’azione dal basso non ha mai corso un rischio. Ha sempre gestito il pallone con freddezza, senza buttarlo a caso.

