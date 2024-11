Napoli, De Laurentiis avrebbe inviato una bozza di contratto a più o meno tutti i candidati alla panchina (Libero)

I nomi sono sempre quelli Conte, Gasperini, Italiano e Pioli. Gli ultimi due sono più facili da raggiungere

Napoli, continua il casting per la scelta dell’allenatore. I nomi sono sempre gli stessi: Gasperini, Pioli, Italiano con Conte più defilato. De Laurentiis avrebbe inviato una bozza di contratto a tutti loro.

Napoli, siamo alle battute finali per la scelta dell’allenatore

Questa l’indiscrezione riportata da “Libero“:

Il casting per il prossimo allenatore del Napoli dovrebbe essere alle battute finali. Dopo averne cambiati tre in una disastrosa stagione, De Laurentiis è consapevole di non poter sbagliare. Stando alle ultime indiscrezioni, il presidente del Napoli avrebbe inviato una bozza di contratto più o meno a tutti i candidati, che sono: Conte, Pioli, Italiano e Gasperini. Conte è la scelta preferita dei tifosi ma avanza richieste economiche importanti, per se stesso e per la squadra da costruire.

Pioli e Italiano sono più facili da raggiungere, essendo in uscita rispettivamente da Milan e Fiorentina e senza particolari esigenze per dire sì al Napoli. E poi c’è l’idea “rivoluzionaria”, quella che porta a Gasperini. Ci sarà da attendere la fine della stagione per capire le intenzioni dell’allenatore piemontese, che ha un contratto in scadenza nel 2025.

Mentre prosegue il toto-allenatore per il Napoli, con i nomi che si sorpassano a vicenda tra Conte, Gasperini, Italiano e Pioli, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha colto l’occasione per metterci del suo e alimentare le curiosità di tifosi e addetti ai lavori. Questa mattina infatti è intervenuto ai microfoni di TAG24 durante l’inaugurazione della Race for The Cure, evento per la lotta ai tumori del seno e la tutela della salute delle donne, parlando brevemente anche di Gian Piero Gasperini.

La domanda che gli è stata rivolta è ovviamente a proposito dell’Atalanta impegnata stasera in Europa League:

«Vedo sempre le partite dell’Atalanta con grande interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante».

ilnapolista © riproduzione riservata