Non solo lo sport, anche gli alleati politici abbandonano Abodi sull’agenzia governativa (Repubblica )

L’agenzia governativa a cui aveva immaginato di affidare il controllo economico sulle società professionistiche di calcio e basket è già morta”.

Il piano del Ministro Adobi per la riforma sul controllo economico dei club di calcio è già tramontato. Lo scrive oggi il Repubblica sottolineando che dalla riunione di ieri è arrivato uno stop. “l’agenzia governativa a cui aveva immaginato di affidare il controllo economico sulle società professionistiche di calcio e basket è già morta”.

La sua riforma era stata capace di far arrabbiare tutti, tra i vertici di Coni, calcio e basket. Ora il suo progetto cambierà

“Un’autorità amministrativa indipendente, è questa quindi la mossa con cui il ministro spera di aggirare un problema enorme per la sua creatura: le enormi perplessità di Fifa e Uefa, che hanno già scritto nei giorni scorsi alla Federcalcio per manifestare “grande preoccupazione” riguardo la riforma e chiedere una relazione entro lunedì su ciò che comporterà in termini di ingerenza politica. Argomento su cui non fanno sconti”

Ma non è solo il mondo dello sport a voltare le spalle ad Abodi, precisa il Corsera: “Le altre forze di governo, anche chi inizialmente in quella riforma lo ha sostenuto, si stanno lentamente smarcando. Almeno dalla prima versione”.

ilnapolista © riproduzione riservata