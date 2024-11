Conte è il sogno nel cassetto di De Laurentiis, ma questa volta non è detto che lo aprirà (Corsport)

Repubblica scrive che la trattativa con Conte non è mai decollata anche perché De Laurentiis pensa ad un profilo diverso, capace di valorizzare i giovani talenti e soprattutto di essere vincente nel medio periodo.

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli non si sa ancora, quello he appare chiaro però è che Antonio Conte è scivolato molto indietro nella lista del presidente De Laurentiis. Il Corriere dello Sport sottolinea il rapporto che esiste tra il presidente e Conte, ma anche il fatto che questo non significa molto ai fini della scelta della panchina azzurra

“Antonio Conte. Il discorso è quello di sempre ma giova ripeterlo fino a quando non svanirà definitivamente l’ipotesi di vederlo sulla panchina del Napoli: è oggettivamente difficile per tutta una serie di elementi e valutazioni, ma De Laurentiis ci aveva pensato a ottobre e tra i due c’è un rapporto molto solido, di amicizia e stima reciproca. Mettiamola così: è un pensiero latente che il presidente tiene nel suo cassetto da tanto tempo. Ma questa volta non è mica detto che lo aprirà”.

Repubblica Napoli spiega uno dei motivi fondamentali per cui Conte non è il prediletto di De Laurentiis

“È Antonio Conte a completare il poker: ad ottobre era la prima scelta, quando De Laurentiis capì di non poter proseguire con Rudi Garcia. La trattativa non è mai decollata anche perché De Laurentiis pensa ad un profilo diverso, capace di valorizzare i giovani talenti e soprattutto di essere vincente nel medio periodo. È l’identikit di Gasperini che a differenza di Pioli e Italiano richiederebbe un mercato più impegnativo con una vera e propria rivoluzione dal punto di vista dell’organico. Quello attuale è più adatto ad un 4-3-3 oppure ad un 4-2-3-1, ma il dogma del modulo è ormai superato. Presto la decisione, domani (ore 18) intanto c’è il Bologna e Calzona ha recuperato Kvaratskhelia: il georgiano ha smaltito l’affaticamento muscolare ed è pronto al rientro”

