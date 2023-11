Inzaghi ha portato 85 milioni (50 solo il Mondiale per club) nelle casse dell’Inter

La Gazzetta: da questa Champions l’Inter si è già messa in tasca 34 milioni e 570 mila euro. Altri 50 milioni per il Mondiale per club

Inzaghi ha portato 85 milioni nelle casse dell’Inter di Zhang. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

L’Inter è un insieme di numeri primi, oggi. Prima in campionato, qualificata in Champions, il capocannoniere, la miglior difesa della Serie A, il miglior attacco. È un jackpot, in campo e fuori.

Il jackpot è ben visibile, si tocca con mano. Tanto per dare un’idea: da questa Champions, solo con i risultati e dunque escludendo botteghino e market pool, l’Inter si è già messa in tasca 34 milioni e 570 mila euro. E virtualmente ne sta già accarezzando altri 50 per il Mondiale per club 2025: la qualificazione non è ancora ufficiale, sarà la Fifa a renderla tale, ma è sicura.

Steven Zhang non può che sorridere. E infatti, dopo la vittoria in Austria, non ha fatto mancare la sua vicinanza ai protagonisti, complimentandosi al telefono con l’allenatore e con il management per la qualificazione. Gli ottavi in tasca hanno anche un valore…concreto per i giocatori. Economico, non solo sportivo: la società infatti verserà due milioni di euro alla squadra come premio per il primo risultato stagionale raggiunto. Benintesi: l’obiettivo ottavi ormai è il minino. «L’Europa è il nostro habitat», ha festeggiato sui social il club nerazzurro. Proprio così.

Inzaghi, come ha riportato il Corriere della Sera, ha giustamente ricordato:

«Quando siamo arrivati sapevamo che c’erano grosse difficoltà in Europa da dieci anni e ora stiamo confermando una crescita importante, con tre qualificazioni di fila agli ottavi. Anche il Mondiale per club è un risulche testimonia il gran lavoro fatto, lo giocheremo nel modo migliore».

