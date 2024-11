Come funziona la “scuola di recupero” per tifosi violenti in Inghilterra (The Athletic)

I tifosi vengono segnalati a volte da altri tifosi, squalificati e “rieducati” dai corsi dell’associazione di Kick It Out

Non è che in Inghilterra i reati da stadio li puniscono e basta. Poi cercano anche di rieducare. Esiste un’associazione, Kick it Out, che se ne occupa. Le segnalazioni a Kick It Out provengono dalla polizia o dalle squadre di calcio, ed è compito di Alan Bush incontrare i trasgressori, uno a uno, e trasmettere le sue raccomandazioni ai club interessati. Negli ultimi tre anni ha tenuto più di 200 sessioni “rieducative”. La scorsa stagione in Inghilterra si è registrato il numero record di 1.007 segnalazioni di atti discriminatori. Le cifre continuano a salire. The Athletic ha parlato con Bush e ha raccontato come funziona questa sorta di scuola di riparazione per tifosi bannati.

Racconta per esempio il caso di Tony (nome di fantasia), un tifoso dello Sheffield United che gridò a Matt Turner, portiere del Nottingham Forest, un’offesa omofobica. Fu denunciato dai suoi stessi vicini di curva. Cacciato dal club e per poco non trascinato in tribunale. E finito a parlarne con Kick It Out. “Sono stati 10 secondi di stupidità. Ora mi rendo conto che avevo bisogno di essere istruito. Ho imparato la lezione, ma ho anche imparato molto di più. E’ una delle cose più stupide di quello che ho fatto. Mia figlia è gay. Anche la mia figliastra”.

Negli incontri Bush illustra le varie forme di discriminazione che inquinano il gioco e parla, in dettaglio, dell’impatto che un crimine d’odio può avere sulle vittime. Racconta la storia di un sostenitore del Tottenham che era prevalentemente coinvolto nel gruppo di tifosi LGBTQ Proud Lilywhites e ha smesso di andare alle partite a causa dei canti omofobici. Lui e Tony parlano degli abusi razzisti subiti dai nazionali inglesi Jadon Sancho, Bukayo Saka e Marcus Rashford, così come delle esperienze di Jake Daniels di Blackpool e del compianto Justin Fashanu come calciatori gay. Poi Bush spiegato le conseguenze per i delinquenti, con la minaccia di procedimenti giudiziari, pene detentive e divieti di trasferta.

“Durante la sessione, Tony è diventato sempre più consapevole dei suoi errori”, dice Bush. “Quando siamo arrivati alla legislazione sui crimini d’odio e alle relative conseguenze, è sembrato scioccato da quello che avrebbe potuto essere un risultato diverso per lui e da come avrebbe potuto cambiare la sua vita”.

“La cosa importante da ricordare”, dice a Tony, “è che anche se lo chiami un momento di follia, è pur sempre un crimine d’odio. Ha causato molestie, allarme o angoscia. Di conseguenza, potresti finire dentro tribunale ed essere bandito dal calcio. Potresti perdere il lavoro e ogni sorta di altre conseguenze”.

Di tutte le persone che hanno partecipato al seminario di riabilitazione di Kick It Out, Bush ricorda solo un’occasione in cui ha trovato difficile trasmettere il messaggio a qualcuno: un uomo che aveva urlato un termine anti-musulmano a un giocatore avversario. E solo una persona, un membro dell’England Supporters Travel Club, ha commesso nuovamente il reato. Quella persona è stata bandita dal calcio per tre anni e, allo scadere del periodo, è probabile che Bush lo rivedrà. La stragrande maggioranza delle persone, tuttavia, reagisce in modo più positivo. Molti delinquenti non riescono a spiegare perché hanno fatto quello che hanno fatto.

“Tony non poteva dare una risposta specifica per le sue azioni”, dice Bush. “Continuava ad affermare che era stupidità, che non pensava e che forse era solo una battuta. Ma non riusciva a trovare una ragione reale che gli andasse bene. La sua risposta principale è stata che il suo comportamento era sbagliato e desiderava poter riportare indietro l’orologio”.

