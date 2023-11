Vince a Salisburgo 1-0 e raggiunge la qualificazione con due turni di anticipo. Aspetta il momento buono per attaccare e fa suo il match

Inzaghi tiene Lautaro e Barella per la ripresa, li fa entrare, vince e va agli ottavi di Champions

L’Inter vince a Salisburgo ed è già agli ottavi di Champions.

La squadra di Inzaghi batte gli austriaci e raggiunge la qualificazione con due turni di anticipo. I nerazzurri hanno giocato una partita intelligente, già dalla formazione schierata dal tecnico che ha lasciato in panchina Barella, Lautaro Martinez, Dimarco. Ha schierato Bisseck titolare per poi sostituirlo (anche perché ammonito) con De Vrij all’inizio del secondo tempo.

L’Inter non ha sofferto nulla nei primi 45 minuti e poi nella ripresa Inzaghi ha fatto entrare altri pezzi grossi e ha finito prima col dominare e poi col vincere la partita (meritatamente) su rigore di Lautaro Martinez. Rigore concesso per fallo di mano su tiro di Barella. In precedenza, traversa di testa di Lautaro.

L’intelligenza dell’allenatore conta.

