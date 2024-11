Rangnick ha rifiutato l’offerta del Bayern. Rimane ct dell’Austria (Romano)

Il Bayern continuerà la ricerca del sostituto di Tuchel. Altrimenti finirà per confermarlo. Sono queste le opzioni rimaste al club bavarese dopo il rifiuto di Ralf Rangnick. Lo riporta Fabrizio Romano su X. Da giorni, infatti, si parlava di un’affare fatto. Mancava solo l’ufficialità e Rangnick sarebbe diventato il nuovo allenatore del Bayern Monaco. Oggi la doccia fredda per i tifosi bavaresi. Anzi, alcuni di essi preferiscono proprio Tuchel.

Scrive Romano:

“Ralf Rangnick rifiuta la proposta del Bayern e NON diventerà il nuovo allenatore per motivi personali. «Sono l’allenatore della squadra austriaca con tutto il cuore. Questo non è un rifiuto del Bayern, ma piuttosto una decisione per la mia squadra e per i nostri obiettivi comuni», dice Rangnick“.

🚨 OFFICIAL: Ralf Rangnick turns down Bayern proposal and will NOT become the new manager due to personal reasons.

“I’m the Austrian team coach with all my heart. This is not a rejection of Bayern, but rather a decision for my team and our common goals”, Rangnick says. pic.twitter.com/4z6hgiVifP

