La Serie A brucia cassa, solo il Napoli ha aumentato la sua liquidità di 60 milioni

L’analisi di Calcio e Finanza: tra calciomercato e scudetto ha aumentato il suo flusso di cassa da 107 a 168 milioni di euro

La gestione ordinaria dei migliori club di Serie A “brucia cassa e spesso non basta nemmeno il ricorso a debiti (tra factoring e finanziamenti) o interventi degli azionisti per riequilibrare la situazione”. Ma, scrive nella sua analisi Calcio e Finanza, c’è una eccezione: il Napoli. E il grafico lo evidenzia in maniera esplosiva:

Dai bilanci al 30 giugno 2023 dei top club “emerge una situazione in cui le società bruciano ancora parecchia cassa, fondamentale ad esempio per il pagamento degli stipendi dei calciatori nei termini stabiliti dai regolamenti federali (evitando quindi penalizzazioni in classifica) ma anche di dipendenti e fornitori, che sono i primi debitori di un club e sono i primi a poter richiedere lo stato di insolvenza di un club in tribunale”.

Il livello di liquidità peraltro “è fondamentale anche per il rispetto di altri criteri, come quello legato appunto all’indice di liquidità che permette ai club di operare liberamente sul calciomercato”.

E allora: la Juventus nel corso del 2022/23 ha visto la sua liquidità passare da 70,3 a 49,4 milioni di euro, ha bruciato cassa per 183,2 milioni e ha portato ad un aumento di debiti per 162,3 milioni. La Roma, tra nuovi debiti e nuovi finanziamenti dai Friedkin, ha aumentato il flusso di cassa da 22,8 a 44 milioni di euro. L’Inter registra un -89 milioni nonostante la stagione da record in termini di ricavi da stadio. In sostanziale equilibrio il Milan e in lievissima crescita la Lazio.

E poi c’è il Napoli, “che tra le operazioni di calciomercato, lo scudetto e il percorso fino ai quarti di Champions League nella sua gestione ordinaria è riuscito a generare cassa per oltre 60 milioni di euro, con una liquidità al 30 giugno 2023 in aumento da 107 a 168 milioni di euro.

