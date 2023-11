Giroud è un fuoriclasse, un calciatore e un professionista esemplare

Segna un meraviglioso gol di testa, come se fosse una schiacciata nel basket. Skriniar può solo soccombere. Dovrebbero conservarne lo stampino

Olivier Giroud è semplicemente un calciatore fortissimo. Non si sa per quale motivo calciatori come lui non vengano definiti fuoriclasse. Lui lo è, senza alcun dubbio. È il francese che ha segnato più gol in Nazionale: 54. Ed è terzo per numero di presenze. Ha 37 anni. E il suo comportamento è sempre esemplare. Serve un portiere? Lui a Genova va a fare il portiere e para pure. Quando, come a Napoli, peraltro comprensibilmente, non riesce a gestire la rabbia perché Pioli lo ha sostituito con Jovic, va in tv e dice che è umano, che ha avuto una reazione umana ma che è l’allenatore a decidere e lui rispetta tutte le decisioni della guida tecnica.

Questa sera, a Milano, in un Meazza stracolmo, nella partita più importante della stagione per i rossoneri, ha segnato un gol semplicemente bellissimo, oltre che di fondamentale importanza, contro il Psg. Da centravanti vero. A 37 anni. Un gol che ricorda uno di tantissimi anni fa, nel derby, di Hateley che saltò in testa a Collovati. Giroud è saltato in testa a Skriniar che – ex interista – aveva cominciato la serata segnando il gol del momentaneo vantaggio per il Psg. C’era lui in area piccola, vicino a Giroud che ha visto partire il cross di Theo Hernandez e ha colpito di testa come se fosse una schiacciata del basket.

Un gol e un calciatore che non si possono non ammirare. Anni fa in Italia, sponda Lazio, ammirammo un professionista simile: Klose. Centravanti e calciatori che andrebbero conservati sotto spirito. Conservatene lo stampino.

