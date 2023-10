Giroud: «Quella parata è stata emozionante quasi come un gol. Da piccolo facevo il portiere»

A Dazn: «mi sono fatto coraggio e sono andato a prendere la palla. Non pensavo di vivere questa emozione nell’altra porta, nella nostra porta»

Giroud al termine di Genoa-Milan 0-1. Ha giocato i minuti finali in porta in sostituzione di Maignan espulso.

«Penso che era meglio uscire verso la palla, non sapevo se Calabria ce l’avrebbe fatta con la testa, ho preso coraggio e sono andato a prendere la palla, non pensavo di vivere questa emozione nell’altra porta, nella nostra porta».

«Ero forse il più grosso della gara, normalmente sono andato in porta, mi piaceva da piccolo fare il portiere, ho vissuto un’emozione speciale quando fatto la parata, quasi come un gol».

«Era molto importante vincere qua contro quest squadra che aveva vinto contro Lazio, Rona, pareggiato contro il Napoli. Loro hanno cominciato con grande intensità, non siamo stati perfetti ma la cosa più importante sono i tre punti».

LA PARTITA

Il Milan vince 1-0 in casa del Genoa e va in testa alla classifica. Il gol decisivo è di Pulisic nei minuti finali: con un controllo al volo on area, e girata di sinistro. Polemiche per il gol dell’americano, per un presunto controllo col braccio. Il Var ha a lungo rivisto l’azione e alla fine ha decretato che il gol è valido. Da alcune inquadrature sembrava che il controllo col braccio ci fosse, in altri no.

Fatto sta che il Milan va alla sosta per la Nazionale in testa al campionato in beata solitudine. Rossoneri a 21 punti, Inter (che ha pareggiato 2-2 col Bologna) a 19, Juventus a 17 e poi Napoli e Fiorentina (che si affronteranno domenica sera) a 14.

La squadra di Gilardino – senza Retegui infortunato – ha cominciato bene, poi man mano la squadra di Pioli ha preso il sopravvento. Il tecnico ha optato per un ampio turn over con Leao e Pulisic in panchina e poi entrati all’inizio del secondo tempo. È entrato poi anche Giroud. Nel finale il gol decisivo. Ma la partita non era finita. C’era ancora il tempo per l’espulsione di Maignan al minuto 99 con punizione per il Genoa al limite dell’area con Giroud in porta. Traversa di Gudmundsson e poi calcio d’angolo. Giroud ha salva il risultato con una temeraria uscita bassa.

Contro la Juventus – prossima partita al rientro dopo la sosta – il Milan giocherà senza Maignan e Theo Hernandez squalificati.

ilnapolista © riproduzione riservata