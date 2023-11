Garcia ha chiamato l’impresa per la demolizione del villaggio (altro che chiesa)

Un docente abusivo nell’Università della bellezza. Ora è il momento di fare le valigie, il danno è strafatto.

Garcia ha chiamato l’impresa per la demolizione del villaggio

😡 Più che la chiesa al centro del villaggio, ha chiamato l’impresa edile per la demolizione. Un docente abusivo nell’Università della bellezza. Ora è il momento di fare le valigie, il danno è strafatto!

🙁 Pronti via e già dalla formazione si capisce che la presunzione di un tecnico può fare danni irrimediabili. Lobotoka lasciato solo contro quattro. L’Empoli l’ha spiegata. Sfioriamo il gol da corner poi aspettiamo che ce lo regalino loro.

🙄Simeone e Raspadori lasciati soli. Elmas esterno bullizzato dal contorno della festa scudetto: Bereszynski. La difesa in balia di niente se non della sua impreparazione.

🥹Nel secondo tempo, in maniera incoerente, si dà torto da solo. Toglie Simeone (?) e torna al 4-3-3. Qualcosa di vede ma è poco. Andiamo avanti per netta superiorità dei singoli ma siamo schiacciati dal peso inesorabile del vuoto tattico.

🧐Il capolavoro. Toglie Olivera a pochi minuti e lancia Mario Rui solo per farlo infortunare. Da li nasce il capolavoro di Kovalenko meritato. Applausi per l’Empoli, 0-1. Applausi per i cambi di Andreazzoli.

🤨Una doccia gelata ma prevedibile visto l’andamento della gara. Lindstrom mostra le sue qualità. Politano la sua rabbia. Osimhen dagli spalti la sua incredulità; De Laurentiis paga la sua scelta sbagliata.

🫣Sottovalutiamo l’Empoli dimostrando di non conoscere il campionato italiano. Andreazzoli non la vince in goleada solo perché in avanti ha solo Caputo e forse Cambiaghi. Altri punti buttati, in una Serie A mediocre, in cui bastava solo guardare questa squadra giocare per riportarla al primo posto senza temere avversari. Ciao Rudy riprendi la strada che ti ha condotto qui a marcia indietro. E lasciaci la lanterna che, per tre mesi, è stata mmane ‘e cecate.

Sempre e Comunque

Forza Napoli

Pedullà: «De Laurentiis esoneri Garcia, a meno che non voglia continuare a far male al Napoli».

Su Twitter Pedullà attacca Garcia, invita De Laurentiis a esonerare il francese.

#Garcia ha sfidato ADL con una formazione senso senso, figlia della sua arroganza calcistica. Ora ADL dovrà fare quello che avrebbe dovuto fare oltre un mese fa, esonerandolo. E che non avrebbe dovuto fare a metà giugno, ingaggiandolo e sfasciando un giocattolo perfetto. A meno che ADL non decida di continuare a fare del male al #Napoli

