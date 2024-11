Mbappé un fantasma a Dortmund, è anche sua la colpa del gol subito (L’Equipe)

Non ha pressato Schlotterbeck sul gol dell’1-0, nel primo tempo non ha mai tirato in porta. Pericoloso solo quando ha ripreso la sua posizione

Ieri il Psg è uscito sconfitto dal Signal Iduna Park. L’andata della semifinale di Champions va al Borussia Dortmund grazie un gol di Fullkrug dal vago sapore vintage. Ovviamente, in Francia non accolto bene la sconfitta. L’Equipe ha analizzato la prestazione di Mbappé sottolineando come, per diverse ragioni, il francese non sia stato determinante come ci si aspettava.

La serata complicata di Mbappé

Scrive l’Equipe:

“Kylian Mbappé ha vissuto una serata molto delicata mercoledì al Signal Iduna Park. L’attaccante del Psg ha la sua parte di responsabilità nell’unico gol della partita. Non aver pressato abbastanza velocemente Nico Schlotterbeck, autore del passaggio per Füllkrug“.

Nel primo tempo deve aver provato tanta frustrazione:

“Mbappé ha vissuto anche una serata piena di frustrazione. Il numero 7 parigino ha avuto pochissime occasioni per brillare. Non ha mai tirato nel primo tempo. A galleggiato quasi per tutta la partita a una ventina di metri dalla porta tedesca, marcato da vicino dalla coppia Hummels-Schlotterbeck che non gli ha dato la possibilità di girarsi. Di conseguenza, si è ridotto a un gioco di sterili passaggi, dando le spalle alla porta, limitando i tocchi di palla per non perderla. Le rare volte in cui riusciva a girarsi, veniva subito marcato“.

Nel secondo qualche segnale di risveglio. Anche perché Luis Enrique lo ha rimesso nella sua posizione più naturale:

“Al rientro dagli spogliatoi, come i suoi compagni, il campione del mondo 2018 è apparso più pericoloso. Per un momento, sembrava avesse capito qual era il problema. Si è rimesso nella sua posizione preferita, sulla trequarti sinistra, è riuscito a uscire dalla densità in mezzo al campo per tentare di trovare la rete negata solo dal palo“.

C’è ancora speranza per il ritorno. Tutto dipende da Mbappé, “gli resta il ritorno per continuare a inseguire il suo sogno europeo. Dopo, sarà sicuramente troppo tardi“.

