Pedullà: «De Laurentiis esoneri Garcia, a meno che non voglia continuare a far male al Napoli».

#Garcia ha sfidato ADL con una formazione senso senso, figlia della sua arroganza calcistica. Ora ADL dovrà fare quello che avrebbe dovuto fare oltre un mese fa, esonerandolo. E che non avrebbe dovuto fare a metà giugno, ingaggiandolo e sfasciando un giocattolo perfetto. A meno che ADL non decida di continuare a fare del male al #Napoli

LE PAROLE DI GARCIA PRIMA DELLA PARTITA (DOPO C’È IL SILENZIO STAMPA)

Garcia parla Sky a Sky Sport alla vigilia di Napoli-Empoli, il Napoli contro la penultima in classifica dopo aver affrontato e battuto la Salernitana ultima. Ecco cosa riporta il sito di Gianluca Di Marzio.

Garcia: «Esclusione è una brutta parola, è solo per fare in modo che Kvicha prenda fiato e faccia la differenza nel secondo tempo” ha motivato l’allenatore francese».

Oltre alla panchina del georgiano, contro l’Empoli la novità è il passaggio al 4-2-3-1. Garcia ha spiegato anche la scelta di cambiare modulo:

Garcia: “Con questa squadra posso cambiare modulo senza fare dei cambi. Sappiamo che dobbiamo fare dei gol e avere Raspadori e Simeone insieme può essere un plus se riusciamo a portare la palla nella zona giusta”.

Poi, ha aggiunto:

“Il 4-3-3 i giocatori lo sanno a memoria e lo useremo anche oggi probabilmente. Non c’è niente di fisso, l’importante è vincere la partita. È dall’Udinese in casa che non vinciamo quindi faremo di tutto per far felici i tifosi”.

LE FORMAZIONI

Sono state comunicate anche le formazioni di Napoli-Empoli per quella che sarà l’12esima giornata del campionato italiano che si giocherà alle ore 12:30.

Garcia decide di passare al 4-2-3-1. Boccia Natan e mette in campo Ostigard per rinforzare la difesa. Fuori Kvara e Zielinski, giocano Elmas e Simeone. Gollini in porta, Meret neanche in panchina: per lui lieve affaticamento al polpaccio sinistro durante il riscaldamento.

NAPOLI (4-2-3-1) : Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas; Simeone. Allenatore: Rudi Garcia.

: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas; Simeone. Allenatore: Rudi Garcia. EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

La partita di oggi è f0ndamentale per il Napoli e per Garcia come ha scritto la Gazzetta.

