Verona, 19mila biglietti venduti: atteso il pienone col Napoli

Atteso il pubblico delle grandi occasioni per la sfida di sabato tra Hellas Verona e Napoli.

Attraverso i propri canali social l’Hellas Verona ha reso noto che a due giorni e mezzo dalla sfida di campionato tra gli scaligeri ed il Napoli sono circa 19000 i tagliandi acquistati per assistere all’anticipo delle ore 15:00 di sabato. Nel mirino dunque il superamento del record stagionale stabilito contro la Roma quando le vendite andarono oltre le 23000 unità.

Bentegodi che non è mai stato teatro di sfide banali. Sono passati alla storia i confronti tra i padroni di casa e gli azzurri. Durante la prima sfida con Diego Armando Maradona in campo, nel 1984, i napoletani tornarono a casa con la bocca amara per il netto 3-1 sul campo e per la pioggia d’ insulti razzisti ricevuti dalla curva avversaria. Di quella gara, dopo qualche anno, parlò proprio il numero 10 argentino.

“Nel 1984, il mio primo campionato italiano, debuttammo a settembre in trasferta contro il Verona. Ce ne fecero tre. Loro avevano il danese Elkjaer Larsen e il tedesco Briegel .Il tedesco mi diceva “taci!”, e mi buttava a terra o fuori del campo. Ci ricevettero con uno striscione che mi aiutò a capire di colpo che la battaglia del Napoli non era solo calcistica: “Benvenuti in Italia” diceva. Era il Nord contro il Sud, i razzisti contro i poveri. Chiaro il messaggio. Loro finirono vincendo il campionato e noi ci salvammo nel girone di ritorno. Ma quello striscione di Verona che mi aveva colpito nella mia prima partita della carriera in Italia, non lo avevo dimenticato.”

Più dolce il ricordo dell’anno scorso. Proprio dalla trasferta in Veneto, partì la cavalcata trionfante della banda di Luciano Spalletti verso la conquista dello Scudetto, padrona in lungo e largo del campo ed autrice di cinque reti tra cui la prima in maglia azzurra dell’ ala georgiana Khvicha Kvaratskhelia. Trasferta veneta che vedrà assente il bomber Victor Osimhen, infortunatosi durante l’ impegno con la nazionale nigeriana. Al suo posto, secondo i media, dovrebbe esserci Giovanni Simeone. Il Cholito sarà l’ex di turno avendo una stagione in prestito proprio al Verona, disputando oltre 30 partite ed andando a segno per 17 volte (una rete anche contro il Napoli nell’ 1-1 del novembre 2021).

