Ten Hag: «Non siamo coerenti, è uno dei problemi del Manchester United»

Oggi alle 16 il Manchester United affronterà il Brentford per l’ottava giornata di Premier League. Il tecnico Erik ten Hag ha parlato in conferenza stampa in merito alle due ultime sconfitte della sua squadra contro il Crystal Palace e il Galatasaray:

«Coerenza. Questo è il problema con cui stiamo lottando. In alcuni tratti delle partite facciamo bene, ma abbiamo momenti in cui lottiamo, ma non riusciamo a fare bene. Dobbiamo fare le cose giuste, essere coerenti ed essere come prima. Dobbiamo fare un passo avanti».

Come si risolvono i problemi?

«È difficile, ma si devono ricercare. Ne abbiamo parlato su come possiamo migliorare e stiamo trovando delle soluzioni. Penso che il problema non sia solo uno, sicuramente la concentrazione, ma ci sono altre cose».

Su Rashford, che ha segnato un solo gol fino ad ora in stagione:

«Gli attaccanti quando non segnano, hanno bisogno di tempo, poi il gol arriverà. È esperto e quando inizierà a fare le cose giuste anche con la squadra, sarà in perfetta forma. È normale non essere sempre agli stessi livelli. Tutti conoscono la sua qualità, anche gli avversari; se fa le cose per bene e la squadra lo mette in condizione per farle, allora dipende da lui. Abbiamo visto nelle ultime settimane che ora è un po’ in difficoltà, ma passerà. Tutti al Manchester United lo sostengono, quindi sono sicuro che con quella fiducia, con quella convinzione, tornerà ad essere come prima».

Il livello della squadra:

«Abbiamo abbassato il livello e dobbiamo tornare a quello di una volta. Ci sono delle ragioni per questo, ma non sono accettabili. I calciatori hanno una buona base per il nostro modo di giocare, abbiamo regole e principi. Quando si aiutano a vicenda e si sostengono a vicenda, giochiamo meglio».

