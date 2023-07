Rashford voleva lasciare lo United, poi è arrivato ten Hag (Guardian)

Sul giornale inglese le parole dell’attaccante: «Lui è arrivato ad allenarci al momento giusto per me, il resto è storia».

Rashford ha ammesso di aver considerato l’idea di lasciare il Manchester United lo scorso anno. Sul Guardian viene riportato che:

“La stagione precedente al cambio di panchina tra Solskjaer e ten Hag fu un problema per l’attaccante inglese. Riuscì a segnare solo cinque gol, senza più farne uno dopo il mese di gennaio nonostante la sua sicurezza. Più recentemente è stato riportato che il Paris Saint-Germain era interessato all’acquisto del calciatore per portarlo via dal club in cui è cresciuto. Da lì venne chiesto a Rashford se fosse interessato a lasciare i Red Devils”.

Poi, le parole del calciatore:

«Prima che arrivasse ten Hag ci avevo fatto qualche pensierino. È il calcio, può succedere. Tutto accade per una ragione e lui venne ad allenarci al momento giusto per me, il resto è storia».

Poi, sotto la guida di ten Hag, l’inglese è riuscito a realizzare ben 30 goal, diventando il primo dall’era di van Persie. Un recupero che è stato giustificato così:

«Solo un po’ di stabilità e di libertà. È sufficiente a darti la linea guida per riuscire a esprimere le tue abilità. Amo fare goal, realizzare assist e giocare nello spazio dedito all’attacco per causare problemi alle altre squadre».

