Napoli, Micheli verso l’addio. Meluso è rintanato nel suo ufficio (Mattino)

situazione tesa nel Napoli dopo le critiche del presidente De Laurentiis, sono tutti sotto esame

Situazione tesa anzi tesissima in casa Napoli, dove nei giorni corsi si è rischiato di vedere un ribaltone in panchina. Il presidente De Laurentiis ha preso atto della situazione e soprattutto dei suoi errori che hanno portato Garcia sulla panchina azzurra e il Napoli a non giocare come l’anno scorso. Una situazione che il patron non poteva consentire, soprattutto per il fatto che senza il quarto posto e la qualificazione in Champions i bilanci della società avrebbero molti problemi. A questo punto è stato contattato Antonio Conte che, con molta decisione, ha detto no al Napoli.

Ora il Napoli deve ripartire e ripartite da Rudi Garcia che è rimasto sulla panchina anche se in una situazione precaria. Dopo le critiche piovute da De Laurentiis negli ultimi giorni e l’assidua presenza a fianco della squadra che il patron ha promesso, non sarà facile per il tecnico sentirsi sereno nel proprio lavoro.

Gli allenamenti sono ripresi oggi a Castel Volturno sotto l’occhio attento di De Laurentiis e con i pochi calciatori che non sono stati convocati nelle rispettive Nazionali, i prossimi giorni e le prossime partite saranno una sorta di esame per il tecnico francese. Ci si aspetta risposte sul campo e risposte celeri che risollevino la situazione in classifica. ma, secondo quanto scrive l’edizione online del Mattino, non c’è solo Garcia sotto esame-

“Lui, Garcia, è al lavoro su alcuni dischetti che fanno il riepilogo della gara con la Fiorentina. Dei dirigenti è presente il ds Meluso, che pure De Laurentiis non ha certo risparmiato nelle critiche e pure lui in bilico. Chi andrà via, probabilmente, sarà il capo scouting Micheli, pure lui travolto dalle critiche di De Laurentiis.

Meluso, che già lunedì mattina lo ha incontrato nel vertice post-Fiorentina, è rintanato nel suo ufficio. De Laurentiis non si è fatto vivo da queste parti. Altro segnale di una frattura che si fa fatica a immaginare si possa sanare”.

