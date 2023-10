Napoli, De Laurentiis fa visita a Garcia e alla squadra a Castel Volturno

Sky: Si va avanti con Rudi Garcia, che vive una condizione di amarezza e disagio.

A Sky, il giornalista Francesco Modugno ha comunicato che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto visita alla squadra durante la seduta di allenamento mattutina a Castel Volturno. Modugno ha spiegato:

«A Castel Volturno è arrivato il presidente De Laurentiis. E’ un segnale e anche una necessità, perché c’è l’esigenza di ripartire insieme. Sfumato Conte, si va avanti con Rudi Garcia, che vive una condizione di amarezza e disagio; la società, però, è pronta a fare uno sforzo e a sostenerlo».

Per il momento, Antonio Conte sembra essere lontano dalla panchina del Napoli. Come riportato ieri da Gianluca di Marzio:

I tempi non sono maturi per tornare ad allenare, almeno per adesso. È questa la decisione (personale e umana) che ha preso Antonio Conte. Dopo aver chiuso lo scorso marzo l’esperienza al Tottenham, l’allenatore pugliese non è ancora pronto a tornare in panchina. Lo stesso ex Inter e Juventus lo ha confermato in un post pubblicato sui social:”Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a Club importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la Famiglia”.

Antonio Conte non è convinto di tornare ad allenare, almeno per il momento. Dopo l’esperienza al Tottenham, il pugliese ha bisogno di altro tempo per recuperare dallo stress e dalle aspettative legate alle competizioni.

La scelta di non tornare in panchina, almeno per il momento, è personale e umana. Antonio Conte, primo nome di Aurelio De Laurentiis per sostituire Rudi Garcia in caso di esonero, ha preso questa decisione, che non è legata a soldi o al progetto proposto.

