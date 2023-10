Montefusco, Rds, «La Radio TV Serie A sta avendo grande successo»

Il presidente Rds si è detto molto soddisfatto del progetto con una striscia quotidiana dal lunedì al venerdì, alle 19.00. «Sono comunque stati anni difficili. Il segreto è la diversificazione»

Eduardo Montefusco, proprietario di Radio Dimensione Suono, ha parlato dell’iniziativa che vede Rds in partnership con la Lega Serie A sulla Radio TV Serie A.

«Sta avendo un grande successo. La diversificazione è il punto di forza della radio. Che è sempre più ibrida, e sulla quale vale una scommessa: quella di rendere fruibili i propri contenuti su tutte le piattaforme a disposizione degli ascoltatori, fuori e all’interno delle abitazioni».

La radio è la seconda nel paese per ascolti, con un aumento del 14,7%. Tuttavia, Rds si sta per aprire a qualcosa di più grande.

Rds arriva anche al mondo dello sport con una collaborazione con la Lega Serie A, per Radio Tv Serie A. Inoltre, dopo Rds, un altro grande patrimonio di Montefusco sarà importante per questa collaborazione:

«Abbiamo 14 milioni di auto che sono in collegamento con piattaforma Dab e ben 200 ripetitori attivi con una copertura consistente. Il prossimo passo sarà inserire il Dab nelle gallerie e poi saremo a posto. La ricezione mobile è all’88% e indoor al 57% del territorio».

Non è stato comunque facile diventare una radio così forte. Montefusco ha dovuto chiudere con un record in rosso sul bilancio nel 2022, per il valore di 3,9 milioni. Solo l’anno prima avevano un rosso di circa 2 milioni. Lo riconosce il cavaliere del lavoro prima di chiunque altro:

«Sono stati anni comunque difficili. L’aumento dei costi dell’energia ha avuto un importante impatto sui conti e parlo di tutto il comparto. Ma non c’è allarme. Sta riprendendo a spron battuto anche grazie agli investimenti su audio e video. Stimiamo di chiudere il 2023 con una crescita del fatturato consolidato del 10%, il doppio rispetto alla media del mercato, raggiungendo i 44 milioni di euro».

