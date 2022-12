La Serie A accelera per la creazione di una Radio Tv (Sole 24 Ore)

I club cercano partner che si accollino i costi di realizzazione e terranno per sé la raccolta pubblicitaria. L’emittente trasmetterà in Dab

La notizia era nell’aria da tempo, adesso la Lega Serie A riprende le fila della questione. L’idea dei club del massimo campionato è mettere in piedi una radio tv della Serie A. Il Sole 24 Ore scrive che se ne parlerà giovedì in assemblea.

“Nel dettaglio quella che sarà posta sul tavolo dei presidenti è la volontà di chiedere ai gruppi radiofonici interessati una manifestazione di interesse per diventare partner tecnici e commerciali di Viale Rosellini in quella che, almeno nelle intenzioni, è vista come un primo passo preparatorio per un canale Tv della Lega. Una sorta di periodo di allenamento da condurre attraverso una propria radio Tv in un progetto cui sta lavorando il direttore editoriale e social Lorenzo Dallari e che ha visto interlocuzioni fra gruppi radio e Lega Serie A già dalla scorsa primavera”.

La Lega Serie A, spiega il quotidiano finanziario, chiederà

“la disponibilità dei gruppi a mettere nero su bianco l’interesse in vista di un bando successivo con il quale chiudere il cerchio. La Lega non dovrebbe chiedere alcun corrispettivo economico al futuro partner anche se in fase di trattativa potrebbe risultare utile prevedere un meccanismo di revenue sharing come elemento per decidere in presenza di proposte tecniche sostanzialmente equivalenti. Al gruppo radiofonico che dovesse farsi avanti ed essere scelto come partner spetterà quindi farsi carico dei costi di realizzazione. Di converso gli sarà riconosciuta la possibilità di tenere per sé l’intera raccolta pubblicitaria”.

E ancora:

“L’emittente trasmetterà in Dab: Digital Audio Broadcasting che è il sistema di ultima generazione che permette di ascoltare anche la radio con una qualità audio altissima. E non trasmetterà partite in diretta, ma solo commenti e notizie, per tutto il giorno”.