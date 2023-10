Giuffredi: «Garcia ha inventato tutto, Meluso mi ha spiegato che Mario Rui non ha mai detto quelle parole»

L’agente di Mario Rui: «Non ho mai visto un allenatore provare a metter contro il suo assistito al suo agente. Ha commesso un grave errore»

Il procuratore di Mario Rui, Mario Giuffredi, è intervenuto su TvPlay a proposito della situazione del suo assistito al Napoli. Sono recenti infatti le dichiarazioni del procuratore a proposito dello scarso impiego da parte del Napoli.

Garcia aveva snobbato le parole di Giuffredi in conferenza stampa, assicurando di aver parlato con Mario Rui e spingedosi a dire che il calciatore non condivideva le parole del suo agente. Dichiarazioni forti, tempestivamente smentite direttamente dal procuratore Giuffredi che a TvPlay ha dichiarato:

«Il verbo piangere non è mai esistito nel mio vocabolario. Garcia ha inventato tutto nelle sue dichiarazioni, parlando del rapporto tra me e Mario Rui. Se Garcia ha voluto esporre il giocatore come ha fatto, doveva portarlo in conferenza e far dire a lui quanto ha esposto sul nostro rapporto, senza inventare nulla di sana pianta. Io non ho mai visto un allenatore provare a metter contro il suo assistito al suo agente. Ha commesso un grave errore: Mario Rui è uno dei miei primi giocatori, lo seguo da 13 anni, fa parte della mia famiglia».

E ancora:

«I panni sporchi si lavano nello spogliatoio e non vanno portati in conferenza stampa. Non mi interessa parlare con Garcia. La vicenda finisce qua. Spero di esser stato chiaro e di aver specificato come Garcia ha montato il caso. Non voglio nessun confronto».

Giuffredi ce l’ha anche con il direttor sportivo Meluso, reo di non aver risolto la questione prima e internamente:

«Non ho risposto venerdì, dopo la conferenza di Garcia, solo perché ho grande rispetto dei miei ragazzi, della società, di Aurelio De Laurentiis e del dottor Chiavelli. Non ho voluto creare un clima ancora più teso prima della partita. Meluso? Mi ha deluso: doveva chiudere la questione nello spogliatoio. Dopo la conferenza di Garcia, ho chiamato Meluso e mi ha spiegato che Mario Rui mai aveva detto quelle parole».

