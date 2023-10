Garcia: «Caso Mario Rui? Ho chiarito col giocatore, non condivide il pensiero del suo agente»

In conferenza: «Se replico ogni volta che c’è un agente che piange. L’importante è il giocatore. Lui è venuto da me»

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli, Rudi Garcia risponde sulle critiche mosse verso di lui dall’agente di Mario Rui. Mario Giuffredi a Radio Crc aveva commentato il fatto che il terzino portoghese fosse subentrato sono due minuti prima del triplice fischio di Napoli-Real Madrid: “La definisco irrispettosa e sciagurata. Irrispettosa perché parliamo di un giocatore che negli ultimi due anni è stato uno dei migliori terzini sinistri della Serie A, fondamentale per il gioco di Spalletti ed essere trattato così credo sia irrispettoso”.

Garcia non ha voluto rispondere alle critiche e ha commentato

«Se replico ogni volta che c’è un agente che piange. L’importante è il giocatore. Lui è venuto da me, abbiamo chiarito. Lui non condivide le cose che ha detto il suo agente. Ovviamente vorrebbe giocare di più, a me piace che sia motivato, lui è importante in questo club. Ho sempre cercato terzini sinistri di qualità e io ho la fortuna di averne due forti a Napoli».

Parlando della sfida contro la Fiorentina e del turn over ha detto

«Io ho l’abitudine di dire che la gara più importante è sempre la prossima. Però siamo terzi a pari punti con la Fiorentina, vogliamo blindare questo terzo posto. Vogliamo vincere e battere una Fiorentina che ha fatto un inizio di stagione importante e di qualità».

«C’è ancora domani per vedere chi sta bene. Abbiamo studiato la Fiorentina, cambia spesso i giocatori. L’ho guardata ieri, il suo modo di giocare non cambia, è una squadra di qualità, forte di testa. Ci somiglia perché cercano di recuperare palla nella metà campo avversaria. Noi siamo il Napoli e dobbiamo continuare la striscia di vittorie con Udinese e Lecce, giochiamo in casa. Prima della sosta vogliamo continuare la striscia di vittorie».

