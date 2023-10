Garcia sta impoverendo il patrimonio societario del Napoli. Di questo passo quanto varranno Osimhen e Kvara? De Laurentiis intervenga

La triste immagine di Osimhen che fa pressing da solo con la squadra che non lo segue

Cesare – Caro Guido che disastro. Lezione di calcio di Italiano a Garcia, allenatore in piena confusione. E la Fiorentina, nonostante un turnover spinto, ha imposto il suo gioco al Maradona. E la confusione di Garcia si è vista dopo 30 minuti quando dopo essere partito con i titolarissimi e con il 4-3-3, all’infortunio di Anguissa ha fatto entrare Raspadori passando al 4-3-1-2. Quindi cambiando completamente idea di gioco. Perché non la sostituzione naturale con Cajuste? Sempre per far giocare sempre e comunque Raspadori?

Guido – Per non dire poi che con il Napoli che stava perdendo 1-0 al giocatore veniva dato il compito di “marcare” il centrocampista avversario Arhur! Emblematico nel primo tempo sull’1-0 per la Fiorentina il povero Osimhen che cercava di pressare alto e ma era da solo e invitava i compagni ad aiutarlo, ma il Napoli invece si abbassava ed aspettava, incredibile.

Cesare – Più che la difesa (non me la sento di attribuire particolari responsabilità ai singoli, anzi Natan mi sembra un buon giocatore) è tutta la fase difensiva che è stata imbarazzante. E il centrocampo in balia degli avversari. Ma come si può pensare contro un centrocampo forte ed organizzato come quello della Fiorentina di giocare con il centrocampo a due con Lobotka e Zielinski? Sono due giocatori che per caratteristiche non possono giocare a 2. E per non parlare del finale dove, con il Napoli che perdeva 2-1, ha incominciato a mettere dentro giocatori alla rinfusa togliendo comunque Osimhen, il goleador e il più forte di testa, con 15 minuti ancora da giocare. E lo togli proprio quando era prevedibile che sarebbero arrivati palloni in area nell’ assalto finale?

Guido – Cesare qui occorre parlare chiaro. Questo Napoli affidato ad un tecnico assolutamente inadeguato distruggerà quanto costruito negli ultimi due anni. Impoverendo anche il patrimonio societario. Quanto varranno Osimhen e Kvara alla fine del campionato? E questa squadra arriverà tra le prime quattro? Se allo sbando e alla confusione tecnica si aggiungono ritardi nelle reazioni della società sarà un vero e proprio disastro.

Cesare – Comunque tutti i giocatori sono sembrati in regressione e confusi e oggi non me la sento di dare giudizi tecnici sui singoli. Nella nostra pagellina metterò tutti n.v. (non valutabili). Anche a Meret come al solito goffo (sul tentativo di calciare il pallone dopo che era andato sul palo) e poco reattivo sul primo gol dei viola. Ma mi si dirà: con questo disastro vai a pensare a Meret? Eh si, è comunque un problema. Comunque la scelta di Garcia da parte del presidente si sta rivelando una vera follia. Tattica e gestionale. Garcia ce l’ha messa tutta per distruggere una squadra fortissima, che si caratterizzava per uno spogliatoio magico ed unito.

Guido – Ieri il tecnico mi è sembrato atterrito dagli eventi, incapace di abbozzare una sola contromisura razionale. Mi domando di nuovo: si può continuare così? Ormai lo spogliatoio è una polveriera. Dopo Osimhen, Kvara e Mario Rui anche Politano lo ha mandato a quel paese. Insomma le prospettive sono nerissime.

Cesare – E diciamoci la verità si è dimostrato presuntuoso fin da subito, appena arrivato a Napoli quando ha dichiarato che lui non conosceva il passato. E ha cominciato a togliere certezze ai giocatori più rappresentativi sostituendoli con il chiaro messaggio “qui comando io”. Io sono io e voi non siete un….” per dirla alla “Marchese del Grillo”. Ed ha litigato, come dicevi, con i giocatori più rappresentativi.

Guido – Se si va avanti così tra poco dovremo conteggiare quelli che non l’hanno ancora arronzato. Ha creato questa follia del consiglio dei saggi facendo fuori Kvara e Osimhen, insieme a Zielinski i leader tecnici della squadra, nel tentativo di crearsi un gruppo di suoi presunti fidati contro i potenziali dissidenti.

Cesare – Gli stolti. Eh sì nei “sinonimi e contrari” il vocabolario della Treccani riporta come contrario di saggio: “stolto, insensato, sciocco”.

Guido – E adesso quelli che difendevano l’allenatore francese a spada tratta, davanti già ai chiari segnali del disastro che potremmo dire annunciato, irridendo come al solito chi la pensa diversamente e lo criticava, hanno già prontamente cambiato carro.

Cesare – Comunque ci sarebbe il tempo per poter rimediare e aggiustare il tutto. Ci sono ancora tante partite e una Champions da giocare. Ma ci vuole una svolta che possa rimettere le cose al giusto posto dal punto di vista tattico ma soprattutto nello spogliatoio. E qui la palla ripassa al Presidente che dopo Lecce pensava di aver aggiustato le cose ma non è stato così.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: s.v.; Guidio:s.v.

Di Lorenzo – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Olivera – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Ostigard- Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Natan – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Anguissa – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Lobotka – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Zielinski – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Politano – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Osimhen – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Kvara – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Raspadori – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Cajuste – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Simeone – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Lindstrom – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Gaetano – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Garcia – Cesare:pessimo; Guido: zero spaccato

